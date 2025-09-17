Maskinoperatör/Skiftledare sökes till HPP Nordic
Tillväxt Botkyrka AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Botkyrka Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Botkyrka
2025-09-17
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
HPP Nordic grundades för fem år sedan i Landskrona av tre delägare med en gemensam vision: utveckla hållbara produkter som gynnar både marknaden och samhället. Vi erbjuder pastöriseringslösningar för livsmedelstillverkare utan att behöva använda uppvärmning eller tillsatser. Vi garantera ökad hållbarhet och livsmedelssäkerhet för produkter som kött, fisk och mejeriprodukter. Med våra toppmoderna anläggningar kan vi säkerställa hög kvalitet och säkerhet i alla våra produkter.
Just nu etablerar vi en ny anläggning i Tumba och vi söker nu en ansvarig maskinoperatör som ska ingå i vårt team och vara den som ser till att produktionen rullar. Du kommer att ha maskinoperatörer och produktionsmedarbetare som kollegor samt en platschef. Det finns goda chanser att växa i organisationen med tiden.
Som Maskinoperatör/Skiftledare kommer du bland annat att:
Se till att produktionen fortlöper som det ska.
Lyfta flaskor in och ut ifrån maskinen, manuellt arbete.
Underhålla maskinen med diverse insatser.
Vara ansvarig för att maskinen alltid körs i rätt hastighet och fungerar som den ska.
Städa och hålla rent i lokalen och maskinen.
Läsa manualer på engelska. Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
Kunna svenska & engelska väl i tal och skrift.
B-körkort.
Ha grundläggande matematiska kunskaper.
Ha erfarenhet av att meka med motorer på ett eller annat sätt privat eller i arbete.
Erfarenhet av att hantera människor inom arbetsledning eller liknande.
Vi söker dig som:
Har god fysik, arbetet kräver både styrka och uthållighet. Vi vill även att du ska kunna lägga märke till förändringar under produktionen som kan förekomma. Därför är det viktigt att du är närvarande och fokuserad. Det är även viktigt att du har grundläggande teknisk kunskap. Hygien är mycket viktigt, eftersom vi jobbar med livsmedelsprodukter. Även att kunna arbeta i kylrum, lokalen håller en temperatur på mellan 5 till 6 grader. Kläder tillhandahålles av arbetsgivaren.
Meriterande om du:
Har erfarenhet av livsmedel tillverkning.
Meriterande utbildning
Övrigt: Start: Omgående
Arbetstider: Mån-fre 07.00-16.00
Placering: Loviseberg, Tumba
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Meron Kidane meron@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9513400