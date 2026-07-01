Maskinoperatör pulverlackering
Svensk Målningsteknik AB / Maskinoperatörsjobb / Alvesta Visa alla maskinoperatörsjobb i Alvesta
2026-07-01
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Målningsteknik AB i Alvesta
, Växjö
eller i hela Sverige
Till vår manuell pulver ytbehandlings lina söker vi dig som är driven och engagerad, har bra ordningssinne och vill arbeta i en av Sveriges modernaste pulverlackeringsanläggning.
Tidigare erfarenhet av pulver lackering är meriterande. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå bl a daglig handmålning av detaljer enl kundkrav, daglig ansvar och skötsel av anläggningen samt dess utveckling. I arbetet ingår även alla arbeten som utförs på en handlina så som hängning av detaljer, maskering, packning mm. Du arbetar i team med andra kollegor.
Arbetet ger möjlighet till en god utveckling både tekniskt och ekonomiskt.
Ev bostad kan ordnas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
CV och personlig brev via e-post
E-post: info@metaltech.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grå lina operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Målningsteknik AB
(org.nr 556335-5444)
Storgatan 16 (visa karta
)
342 60 MOHEDA Kontakt
HR
Patrycja Håkansson patrycja@metaltech.se Jobbnummer
9986313