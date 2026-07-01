Maskinoperatör pulverlackering

Svensk Målningsteknik AB / Maskinoperatörsjobb / Alvesta
2026-07-01


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Till vår manuell pulver ytbehandlings lina söker vi dig som är driven och engagerad, har bra ordningssinne och vill arbeta i en av Sveriges modernaste pulverlackeringsanläggning.
Tidigare erfarenhet av pulver lackering är meriterande. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå bl a daglig handmålning av detaljer enl kundkrav, daglig ansvar och skötsel av anläggningen samt dess utveckling. I arbetet ingår även alla arbeten som utförs på en handlina så som hängning av detaljer, maskering, packning mm. Du arbetar i team med andra kollegor.
Arbetet ger möjlighet till en god utveckling både tekniskt och ekonomiskt.
Ev bostad kan ordnas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
CV och personlig brev via e-post
E-post: info@metaltech.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grå lina operatör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svensk Målningsteknik AB (org.nr 556335-5444)
Storgatan 16 (visa karta)
342 60  MOHEDA

Kontakt
HR
Patrycja Håkansson
patrycja@metaltech.se

Jobbnummer
9986313

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