Maskinoperatör på heltid sökes till kund i Malmö!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Grafikerjobb / Malmö
2025-12-10


Är du noggrann, positiv och gillar fysiskt arbete? Vi söker nu drivna maskinoperatörer till en modern färgproduktion i Malmö. Här får du arbeta i team, lära dig nya processer och utvecklas i en viktig roll inom industrin.

Till vår kund i Malmö söker vi nu efter engagerade och positiva maskinoperatörer till deras färgtillverkning.

Du kommer arbeta i en produktion där de tillverkar färg i olika processer. I din roll arbetar du med hela processen kring färgtillverkning. Du följer recept och instruktioner noggrant, utför olika kontroller, justeringar och rengöringar. Allt detta för att säkerställa kvaliteten. Arbetet sker i team, men vissa arbetsuppgifter görs individuellt. I rollen som maskinoperatör ingår det även en del truckkörning. Det erbjuds utbildning på plats och goda utvecklingsmöjligheter.

Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag 06:00-14:00 alternativt 14:00-22:00. Tjänsten förväntas starta i januari.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting men uthyrd till vår kund i Malmö.

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som är öppen, glad och positiv. Du har lätt för att ta in information, trivs med nya utmaningar och är redo att ta ansvar i en viktig produktionsprocess. Vidare är du noggrann och har en förmåga att se detaljer i ditt arbete.

Krav för tjänsten:
• Truckkort A & B
• Traversutbildning- meriterande

Vi arbetar löpande med urval och intervjuer - varmt välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Staffanstorpsvägen 50 (visa karta)
212 23  MALMÖ

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Linnea Roos
malmo.lager.produktion@studentconsulting.com

Jobbnummer
9638348

