Maskinoperatör på heltid sökes till kund i Malmö!
2025-12-10
Är du noggrann, positiv och gillar fysiskt arbete? Vi söker nu drivna maskinoperatörer till en modern färgproduktion i Malmö. Här får du arbeta i team, lära dig nya processer och utvecklas i en viktig roll inom industrin.
Till vår kund i Malmö söker vi nu efter engagerade och positiva maskinoperatörer till deras färgtillverkning.
Du kommer arbeta i en produktion där de tillverkar färg i olika processer. I din roll arbetar du med hela processen kring färgtillverkning. Du följer recept och instruktioner noggrant, utför olika kontroller, justeringar och rengöringar. Allt detta för att säkerställa kvaliteten. Arbetet sker i team, men vissa arbetsuppgifter görs individuellt. I rollen som maskinoperatör ingår det även en del truckkörning. Det erbjuds utbildning på plats och goda utvecklingsmöjligheter.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag 06:00-14:00 alternativt 14:00-22:00. Tjänsten förväntas starta i januari.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting men uthyrd till vår kund i Malmö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är öppen, glad och positiv. Du har lätt för att ta in information, trivs med nya utmaningar och är redo att ta ansvar i en viktig produktionsprocess. Vidare är du noggrann och har en förmåga att se detaljer i ditt arbete.
Krav för tjänsten:
• Truckkort A & B
• Traversutbildning- meriterande
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer - varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Staffanstorpsvägen 50 (visa karta
)
212 23 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Linnea Roos malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9638348