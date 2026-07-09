Maskinoperatör med erfarenhet av CAD till Råbe Tooling
Dala Industrisupport AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västerås Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Västerås
2026-07-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dala Industrisupport AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vill du arbeta i en produktionsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och arbeta med flera olika maskiner? Vi söker nu en maskinoperatör till vår kund Råbe Toolings lamineringsavdelning.
I rollen kommer du att arbeta med produktion och kvalitetskontroll i en varierande miljö där du successivt utbildas på flera av avdelningens maskiner. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas och ta ett bredare ansvar inom produktionen.
På lamineringsavdelningen finns följande maskiner:
Stansmaskin
Lackmaskin
Lasermaskin
PunktsvetsmaskinDina arbetsuppgifter
Ställa in, övervaka och köra produktionsmaskiner
Säkerställa att produktionen håller hög kvalitet enligt gällande rutiner
Kvalitetsarbete
Ort: Skultuna
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 2 skift
Om dig
Vi söker dig som är positiv, driven och har ett stort intresse för teknik och utveckling. Du är hjälpsam, tar ansvar och trivs med att samarbeta med andra. Du tycker om att lära dig nya arbetsuppgifter och motiveras av att utvecklas inom produktionen.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av CAD och kvalitetsarbete samt ett intresse för att arbeta i en verksamhet där kvalitet och noggrannhet är avgörande.
Kvalifikationer
Erfarenhet av CAD och kvalitetsarbete
Truck och traverskort
B körkort
Flytande svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet som maskinoperatör inom tillverkande industri
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
För frågor gällande tjänsten: leverans@dalaindustrisupport.se Företaget
Råbe Tooling är ett svenskt spetsföretag som utvecklar och tillverkar precisionsverktyg för några av Sveriges mest krävande industrier – från fordons- till flygindustrin. Deras anläggning i Skultuna är ren, modern och extremt välorganiserad. Här möts du av teknisk kompetens, höga kvalitetskrav och en kultur där skräddarsydda lösningar är vardag.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet – och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8046509-2095041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
Tibblevägen 21 D (visa karta
)
726 20 SKULTUNA Arbetsplats
Dala Industrisupport Jobbnummer
9998489