Maskinoperatör med CNC-kunskaper sökes till Vårgårda!
Uniflex AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Vårgårda Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Vårgårda
2026-07-21
, Herrljunga
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Om tjänsten: Som CNC-operatör kommer du att arbeta med både enklare kurvstyrda svarvar och successivt utvecklas mot arbete i moderna CNC-maskiner. Vi ser gärna att du har erfarenhet av svarvning, och det är meriterande om du har grundläggande kunskaper inom ISO-programmering. Rollen kräver att du är en erfaren CNC-operatör med ett intresse för att vidareutvecklas inom yrket.
Tjänsten är placerad i Vårgårda, och vi ser gärna att du bor i närområdet.
Tjänsten innebär arbete i tvåskift: Dag: 06.30–15.30 (måndag–fredag) Kväll: 15.24–23.36 (måndag–torsdag, ledig fredag)
Arbetsuppgifter: Vi söker dig med verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet från tillverkningsindustrin. Erfarenhet av CNC-styrda maskiner är ett krav, men rollen omfattar inte CNC-programmering.
Krav på kompetens och erfarenhet:
Kunna köra, övervaka och ansvara för fleroperations-fräsmaskiner som är integrerade med robotlösningar för hantering av produkter genom slip- och poleringsprocesser.
Kunna läsa och tolka tekniska ritningar samt mäta och kontrollera detaljer enligt ritningskrav och toleranser.
Ha god förståelse för skärande verktyg, deras funktion och användningsområden i bearbetningsprocessen.
Ha kunskap om skärande bearbetning, vilket normalt förvärvas genom industriteknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Vem är du? För att trivas i denna tjänst ser vi att du har goda tekniska färdigheter, ett systematiskt arbetssätt och en högt utvecklad problemlösningsförmåga.
Du bör vara ansvarstagande, ha förmågan att arbeta självständigt och vara noggrann i ditt arbete. Teamarbete och en vilja att bidra till företagets långsiktiga mål är också viktiga egenskaper för att lyckas i denna roll.
Meriterande:
Erfarenhet av kurvstyrda eller flerspindliga svarvar..
Grundläggande kunskaper i ISO-programmering..Publiceringsdatum2026-07-21Om företaget
Företaget är en ledande aktör inom produktion av högkvalitativa produkter med en stark internationell närvaro. Med lång erfarenhet och en tradition av innovation och precision levererar de hållbara lösningar av högsta kvalitet. Just nu genomgår företaget en spännande utveckling med en uppgradering av sin maskinpark, vilket gör detta till en fantastisk möjlighet för dig att bli en del av ett framåtblickande och växande team.
Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7875106-2109439". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
447 33 VÅRGÅRDA Jobbnummer
10008163