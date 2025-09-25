Maskinoperatör | Lernia | Varberg

Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Varberg
2025-09-25


Nu söker Lernia dig med maskin vana som vill ta nästa steg i karriären. Välkommen med din ansökan!

Om rollen som maskinoperatör

Dina arbetsuppgifter består av övervakning och justering av produktionsmaskiner samt säkerställa att maskinerna når sin fulla kapacitet och minska produktionsavbrott. Kvalietskontroller via labbtester för säkra kvaliten. Du hjälper även till med enklare underhåll av maskinerna och arbetsplatsens utrustning. Tillsammans med din kollegor så ansvarar ni också för den dagliga driften på avdelningen samt att se till att alla säkerhetsföreskrifter efterlevs.

Är du rätt för rollen som maskinoperatör?

Vi söker dig som har kompetens inom maskinhantering, ställning/justering samt erfarenhet av avsyning. Du är tillmötesgående och professionell i din yrkesroll och arbetar troligen redan med detta idag. Vidare tror vi att du drivs av att leverera kvalitet i allt du gör. Om du stöter på något du inte redan kan, vill du nyfiket och målinriktat lära dig mer om det.

Om dig

För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du tar ansvar för ditt arbete och att du har ett effektivt arbetssätt. Det är också viktigt att du kan ta egna initiativ och att du fokuserar på att hitta lösningar. Vidare utför du dina arbetsuppgifter på ett organiserat sätt med säkerhet i fokus.

Krav

• Erfarenhet av att jobba med någon form av tillverkning.
• Är teknisk intresserad.
• Har arbetat som maskinoperatör tidigare.

• Du har b-körkort och tillgång till bil.
• Truckkort A & B


Det är meriterande med travers kort och erfarenhet av detta.

Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort

Visstidsanställning 6 månader med chans till tillsvidareanställning, 100 %.
Varberg med omnejd.
Uppdraget är på 3-skift /Helg skift.

Omgående eller enligt överenskommelse.

Om Lernia

Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.

Hur du söker tjänsten

För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Isabell Nilsson via e-post: isabell.nilsson@lernia.se

Lernia är vägen framåt

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartners inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013)

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9527276

