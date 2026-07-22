Maskinoperatör | Lernia | Mullsjö
Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Mullsjö Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Mullsjö
2026-07-22
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Mullsjö
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Är du van vid att arbeta med maskiner i produktionsmiljö och vill arbeta i Mullsjö? Vi söker nu maskinoperatörer för uppdrag hos vår kund i Mullsjö. Rollen passar dig som är tekniskt intresserad, noggrann och trivs med praktiskt arbete.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Placeringsort: Mullsjö
Arbetstider kan variera
Arbetet är förlagt på heltid
Start enligt överenskommelse
Som maskinoperatör kommer du bland annat att övervaka maskiner, avsyna material, ställa in maskiner och hantera material. Även kvalitetskontroller och felsökning är förekommande arbetsuppgifter.
Om dig
Du är noggrann, ansvarsfull och har en god förståelse för säkerhet i arbetsmiljön. Du trivs med praktiska arbetsuppgifter och samarbetar väl i team. Erfarenhet från industriproduktion eller arbete som maskinoperatör är starkt meriterande.
Formell kompetens
Körkort B är ett krav för tjänsten.
Flytande i Svenska, tal och skrift.
Som en av oss
Som konsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semesterersättning, pensionsavsättning och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även stöd av en egen konsultchef som följer upp ditt uppdrag och hjälper dig i din yrkesroll. Vi erbjuder trygghet från start och möjligheter till kompetensutveckling.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med verksamhet över hela landet. Vi förmedlar uppdrag hos konkurrenskraftiga arbetsgivare och stödjer din professionella utveckling.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret och skicka in ditt CV samt svara på några korta frågor. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor, vänligen kontakta Jonna Kielinen via mejl jonna.kielinen@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa uppdrag kan bakgrundskontroll ingå i rekryteringsprocessen. Om du går vidare kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8108791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Mullsjö Kommun (visa karta
)
565 32 MULLSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10009411