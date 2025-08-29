Maskinoperatör | Lernia | Hässleholm
Lernia Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Hässleholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Hässleholm
2025-08-29
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Hässleholm
, Perstorp
, Kristianstad
, Osby
, Markaryd
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och tekniskt intresserad person som söker nya utmaningar? Vår kund i Hässleholmsområdet letar efter en driven maskinoperatör som vill vara en del av ett dynamiskt team!Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Som maskinoperatör kommer du att ansvara för drift och övervakning av produktionsmaskiner hos vår kund. Du kommer att utföra regelbundna kontroller och underhåll av maskinerna för att säkerställa optimal funktion och produktionseffektivitet. Du kommer även att hantera eventuella tekniska problem som uppstår, samt dokumentera och rapportera produktionsdata. Genom att följa säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder bidrar du till att upprätthålla en säker och effektiv arbetsmiljö.
Om dig
Formell kompetens
• Du behöver ha erfarenhet som maskinoperatör.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av CNC-maskiner.
• Tidigare arbete inom industri och produktion.
• Erfarenhet av underhåll och felsökning av maskiner är önskvärt.
• Truck- och traverskort är meriterande.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9483044