Maskinoperatör | Lernia | Falkenberg

Maskinoperatör | Falkenberg
2025-09-24
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en viktig del av en dynamisk bransch? Vi söker en driven och detaljorienterad person för vår kund i Falkenberg. Om du är redo för en ny utmaning där ditt engagemang och din energi kan göra skillnad, är det här rätt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Vi söker dig med tekniskt intresse som vill arbeta med olika delar av tillverkningsprocessen. Ställa in maskiner och justera efter ritningar, felsöka och enklare underhåll. Viktigt att vara kvalitetsmedveten och noggrann. Bakgrund
Vi ser gärna att du har en industriteknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet av industriarbete. Du är i god fysisk form då arbetet kan vara tungt och monotont. Du är händig, självgående och har ett positivt sätt i bemötandet av kollegor. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Formell kompetens
• Ritningsläsning
• Industrivana
• God svenska i både tal & skrift
• Körkort
• Truckkort, B kategori
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Karin Ludvigsson via mejl karin.ludvigsson@lernia.se
