Maskinoperatör | Lernia Bemanning | Malmö
Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Malmö Visa alla maskinoperatörsjobb i Malmö
2026-07-24
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Är du van vid att arbeta med maskiner i produktionsmiljö och vill arbeta i Malmö? Vi söker nu en maskinoperatör för uppdrag via Lernia Bemanning, hos vår kund i Malmö. Rollen passar dig som är tekniskt intresserad, noggrann och trivs med praktiskt arbete.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Placeringsort: Malmö
Arbetstider: 2-skift
Anställningsform: bemanningsuppdrag via Lernia, heltid
Start: enligt överenskommelse
Som maskinoperatör ansvarar du för att övervaka och styra produktionens maskiner, ställa in och justera maskiner, avsyna material samt utföra löpande kvalitetskontroller och enklare felsökning. Du hanterar materialflöde och rapporterar avvikelser enligt givna rutiner.
Företaget är verksamt inom livsmedelsindustrin och man ligger in nybyggda, fräscha lokaler i Malmö.
Tjänsten börjar som en inhyrning via Lernia Bemanning, men för rätt person finns goda möjligheter med en övergång till kund.
Om dig
Du är noggrann, ansvarsfull och har god förståelse för säkerhet i arbetsmiljön. Du trivs med praktiska arbetsuppgifter och samarbetar väl i team. Erfarenhet från processindustrin, gärna från livsmedelsbranschen, eller arbete som maskinoperatör är meriterande. Du tar egna initiativ och bidrar gärna till förbättringsarbete.
Formell kompetens
Truckkort är ett krav, traverskort är meriterande
B-körkort och tillgång till bil är önskvärt
Erfarenhet från processindustrin och/eller livsmedelsindustrin är meriterande
Vi erbjuder
Som konsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semesterersättning, pensionsavsättning och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även stöd av en konsultchef som följer upp ditt uppdrag och hjälper dig i din yrkesroll. Vi erbjuder trygghet från start samt möjligheter till kompetensutveckling och vidare uppdrag.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret och skicka in ditt CV samt besvara några korta frågor. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor, kontakta Susanne Moe på 0722-541154.
Bakgrundskontroll
För vissa uppdrag kan bakgrundskontroll ingå i rekryteringsprocessen. Om du går vidare kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Information om behandling av ansökningar
Ansökningar behandlas löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post; använd ansökningsformuläret. Personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8118743". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Engelbrektsgatan 15 (visa karta
)
211 33 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Kontakt
Lina Nilsson Sjöholm lina.nilsson.sjoholm@lernia.se 072-2048521 Jobbnummer
10010914