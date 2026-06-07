maskinoperatör inom plasma- och gasskärning
Saab Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlskrona Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Karlskrona
2026-06-07
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Är du en skicklig operatör med erfarenhet av skärmaskiner och söker en ny utmaning? Vill du vara en del av en innovativ arbetsmiljö där kvalitet och precision står i fokus? Då kan vi ha jobbet för dig!
Som Maskinoperatör kommer du att arbeta med skärning av plåt i olika material, där du använder både plasma- och gasskärmaskiner. Vi söker dig som har en industriteknisk bakgrund och erfarenhet av plåtskärning.
Du bör ha arbetat med skärmaskiner som använder tekniker som vatten-, plasma- eller gasskärning.
För att lyckas i rollen krävs även goda kunskaper i ritningsläsning samt en stark förståelse för olika material.
För att passa in hos oss ser vi gärna att du är en positiv och utvecklingsinriktad person som har ett skarpt öga för noggrannhet och kvalitet. Arbetet hos oss ställer höga krav på samarbetsförmåga, då våra avdelningar arbetar tätt tillsammans och ditt arbete direkt påverkar dina kollegors insatser. Förståelsen för hur ditt arbete påverkar det större produktionsflödet är därför avgörande.Publiceringsdatum2026-06-07ProfilKvalifikationer
Gymnasieutbildning med Inriktning teknik, industri eller motsvarande erfarenhet är meriterande
God kunskap inom ritningsläsning.
Grundläggande datavana
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
370 30 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB nina.renstrom@saabgroup.com Jobbnummer
9951121