Maskinoperatör inom pappers- och tryckproduktion
Är du en ansvarstagande och praktiskt lagd person med ett intresse för maskiner och tillverkning?
Vi söker nu en maskinoperatör till vår samarbetspartner i södra Göteborg. Företaget är ett mindre tryckeri som producerar presentpapper och säsongsartiklar för detaljhandeln. Här arbetar du nära dina kollegor i en verksamhet där kvalitet, tempo och samarbete är centrala delar av vardagen.
I rollen kommer du att arbeta med att ställa in maskiner, övervaka tillverkningen och säkerställa att tryck- och rullprocesserna håller rätt kvalitet. Du deltar i det dagliga produktionsarbetet och är med och driver flödet framåt genom noggrannhet, ansvarstagande och tekniskt intresse. Du blir en del av ett engagerat team där man hjälps åt och har ett nära samarbete genom hela produktionskedjan.
Start: Omgående! Ansök redan idag, urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, måndag-fredag dagtid alternativt kvällstid
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag. För rätt person kan det finnas möjlighet att gå över till vår samarbetspartner på sikt. Förutsatt att allting fungerar bra.
• Tidigare produktionserfarenhet
• Truckkort A + B
• Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
• B-körkort
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2464".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
http://www.lnpersonal.se
