Maskinoperatör inom medicinteknik
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb / Ängelholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Ängelholm
2026-07-08
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Är du tekniskt intresserad och har arbetserfarenhet från produktion? Vi söker dig som vill ta nästa steg och arbeta som maskinoperatör inom medicinteknik! Du kommer att spela en viktig roll i produktionens monterings del där kvalitet, noggrannhet och teamarbete står i fokus. Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som maskinoperatör hos vår kund i Torekov, strax utanför Ängelholm kommer du att få hantera montering av färdigproducerade detaljer, maskinskötning, materialpåfyllning, samt inställning och omställning av maskiner. Du kommer även att kontrollera förpackningar och bipacksedlar. Dokumentation på både svenska och engelska ingår i arbetet. Tjänsten är på heltid med 2-skift.
Vem är du?
Som person har du ett stort intresse för teknik och besitter ett noggrant tillvägagångssätt. Du har lätt för att sätta dig i nya arbetsuppgifter, har ett genuint intresse för maskiner, produktion och besitter god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och ser möjligheter i ditt arbete och vill arbeta proaktivt för en välfungerande drift.
Krav för tjänsten:
Rök- och snusfri
God teknisk förståelse och intresse för att arbeta med händerna
Körkort och tillgång till bil
Erfarenhet av arbete inom tillverkande industri eller liknande produktionsmiljö
God förståelse i svenska och engelska både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av formsprutning
Arbetserfarenhet av läkemedelsindustrin och arbete i renrum
GMP-utbildning
Truckkort A+BSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7048352-2093086". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9997376