Maskinoperatör, industriell tillverkning

2025-11-01
Vi på Pads söker nu en maskinoperatör inom industriell tillverkning. Tidigare erfarenhet inom industri kan vara meriterande men är inte ett krav, Vi ser lika mycket till din personlighet och vilja! Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt men även i grupp. Ett allmänt intresse för maskiner är också meriterande.
Denna roll ingår i ett team av 4 personer med rotation av arbete som maskinoperatör, paketering, lagerhantering samt viss planering.
Vi är ett mindre företag med idag 18 anställda i blandade åldrar och ser det som viktigt att du är en person som passar in hos oss
Jobbet är tänkt tillsvidare med start som en provanställning. Vi kommer löpande titta på de ansökningar som kommer in Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: work@pads.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pad Scandinavia AB
