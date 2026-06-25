Maskinoperatör i Värnamo
Bemanningspoolen i Värnamo AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Värnamo Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Värnamo
2026-06-25
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemanningspoolen i Värnamo AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Bemanningspoolen är ett auktoriserat bemannings och rekryteringsföretag med många års erfarenhet. Vår viktigaste tillgång är duktiga och engagerade konsulter. Vi lägger därför stor vikt i vår rekrytering på att matcha rätt individ med rätt uppdrag. Vi bedriver vår kärnverksamhet från Värnamo. Vi är den lokala och engagerade samarbetspartnern för både kunder och kandidater i GGVV regionen.
Maskinoperatör i Värnamo
Är du tekniskt lagd och trivs bäst när du får jobba praktiskt med maskiner? Då kan det här vara jobbet för dig. Vi söker nu en maskinoperatör till ett väletablerat tillverkande företag i Värnamo.
Tjänsten inleds som ett inhyrningsuppdrag via oss, med stor chans till fast anställning hos vår kund när rätt person är på plats. För dig som vill mer finns dessutom möjligheten att på sikt utvecklas mot en roll som ställare.
Om rollen
Som maskinoperatör ansvarar du för att sköta och övervaka produktionsmaskinerna i den dagliga driften. Du ser till att produktionen flyter på, gör enklare justeringar och kontroller och håller ett öga på att kvaliteten håller måttet. Arbetet sker i 2-skift.
Vi söker dig som
Behärskar svenska i både tal och skrift
Är tekniskt intresserad och har lätt för att förstå hur maskiner fungerar
Gärna har mekat eller skruvat på egen hand på fritiden – det är ett stort plus
Är noggrann, ansvarstagande och trivs i en miljö där du får jobba med händerna
Det är meriterande om du har truckkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Har du rätt inställning och vilja att lära dig, kommer du långt – och för rätt profil finns en tydlig väg mot ställartjänst.
Vi erbjuder
Ett stabilt och långsiktigt uppdrag hos en marknadsledande arbetsgivare, med goda chanser till fast anställning och utvecklingsmöjligheter inom företaget.Publiceringsdatum2026-06-25Så ansöker du
Skicka din ansökan eller CV till oss så snart som möjligt – urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig direkt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanningspoolen I Värnamo AB
(org.nr 556598-6592), https://www.bemanningspoolen.se/
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Bemanningspoolen AB Kontakt
Försäljning
Pär Cedefors pelle@bemanningspoolen.se +46764920490 Jobbnummer
9979843