Maskinoperatör i stenindustrin
A & O Marmor & Granit AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Åstorp Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Åstorp
2026-01-23
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A & O Marmor & Granit AB i Åstorp Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
A&O Marmor och Granit AB söker en maskinoperatör till vår produktion i Åstorp. Vi söker dig som har erfarenhet från produktion eller närliggande branscher - eller dig som är praktiskt och tekniskt lagd och har viljan att lära dig ett spännande hantverk inom stenbearbetning.
Vi tillverkar exklusiva bänkskivor i natursten och kompositmaterial till kök och badrum. All tillverkning sker i vår moderna och välutrustade produktion.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av fräsning i CNC-maskin. Vi arbetar med toppmoderna maskiner som till stor del är helautomatiska, men tjänsten innehåller även semiautomatisk och manuell hantering.
Utöver CNC-arbete kan andra arbetsmoment förekomma, exempelvis:
montering av vaskar
limning av kanter
kvalitetskontroller
övrigt förekommande arbete i produktionen
För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas inom företaget, lära sig fler maskiner och successivt ta större ansvar.
Vi söker dig som
Du har någon form av arbetslivserfarenhet och vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet inom exempelvis produktion, lagerhantering, CAD eller CNC-programmering. Erfarenhet från tillverkningsindustri, stenindustri eller annan produktionsverksamhet är meriterande.
Du behöver kunna kommunicera väl i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter
Det är extra positivt om du har:
vana att tolka ritningar
erfarenhet av CNC-programmering
kunskap i CAD
god känsla för kvalitet och noggrannhet
vana vid högt arbetstempo
traverskort
Övrig information
Arbetet innebär medeltunga lyft
Övertid kan förekomma under högsäsong (maj-juni samt november-december)
Utbildning sker på plats under anställningens inledande period
Meriterande men inget krav:
Traverskort
Truckkort
B-körkort
Tillträde: 2025-04-01
Lön: Enligt överenskommelse (kollektivavtal finns med IKEM)
Urval och intervjuer: Sker löpandeSå ansöker du
Skicka din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Din ansökan ska innehålla:
personligt brev
CV
foto
Observera att ansökningar som inte innehåller samtliga delar inte kommer att behandlas.
E-postadress: jobb@marmorochgranit.se
Märk ämnesraden: Maskinoperatör
Mer om A&O Marmor och Granit AB
A&O Marmor och Granit AB är ett av Sveriges ledande stenhuggerier. Vi säljer, mäter, tillverkar och monterar bänkskivor i natursten och komposit till kök och badrum. Vår verksamhet präglas av hög kvalitet och bästa möjliga service.
All bearbetning sker med vattenbegjuten skärning vilket ger en ren och i stort sett dammfri arbetsmiljö. Råmaterial importeras från hela världen och förädlas i vår produktion i Åstorp. Montering sker i hela södra Sverige.
Företaget växer snabbt och omsatte 2022 cirka 42 miljoner kronor med en personalstyrka på 25 personer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Skicka din ansökan via mail, var noga med att ansökan är komplett.
E-post: jobb@marmorochgranit.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A & O Marmor & Granit AB
(org.nr 556684-2141)
Bronsgatan 8 (visa karta
)
265 39 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9702699