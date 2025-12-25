Maskinoperatör Gnosjö
Aktiv Bemanning i Småland AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Värnamo Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Värnamo
2025-12-25
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiv Bemanning i Småland AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Nu söker vi en driven maskinoperatör till ett längre inhyrningsuppdrag i Gnosjö med goda möjligheter till utveckling och anställning på kundföretaget.
Som maskinoperatör arbetar du dagtid och ansvarar för att övervaka och sköta maskiner i produktionen. Arbetet är rörligt och kräver fokus, noggrannhet och god simultankapacitet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du är engagerad, har ett starkt driv och en vilja att prestera ett bra arbete varje dag. Du tar ansvar för dina uppgifter och bidrar till att hålla en hög kvalitet i produktionen.
Efter introduktion förväntas du kunna hantera mätinstrument samt läsa och förstå ritningar för att genomföra de kvalitetskontroller som utförs vid maskinerna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jimmy@aktivbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Bemanning i Småland AB
(org.nr 556639-2550) Jobbnummer
9663724