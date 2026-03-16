Maskinoperatör/fordonsreparatör till Markverkstad i Boden
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Boden Visa alla maskinreparatörsjobb i Boden
2026-03-16
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Har du några års erfarenhet som CNC Operatör eller Fordonsreparatör inom liknande område? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta i verkstadsmiljö? Då kan detta vara ett passande jobb för dig!
Markverkstad Norr
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du ha möjlighet att ha en bra balans mellan det professionella och det privata. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Norr är en avdelning inom förbandet Arméstaben som bedriver verksamhet i Arvidsjaur, Vidsel, Boden, Luleå, Umeå och Östersund. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens materiel inom samtliga försvarsgrenar. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Denna tjänst är placerad i Boden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Maskinoperatör/fordonsreparatör kommer du huvudsakligen att arbeta med konstruktion, tillverkning, reparation, underhåll men även olika förekommande arbeten på försvarsmaktens materiel och materielsystem. Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering och ombyggnad utifrån fastställda underlag.
KRAV
Kvalifikationer
• Lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning verkstadsteknik eller maskinteknik eller annan motsvarande utbildning, eller kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet inom svarvning/fräsning eller tillverkning
• Allmän datorvana
• B-körkort
Du är kvalitetsmedveten, arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som Maskinoperatör/reparatör är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Vidare är du flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete inom liknande område.
• Erfarenhet av mekaniska arbete.
• Svetskunskaper
• Kunskap inom maskinbearbetning (svarvning/fräsning)Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - varierande arbetstider kan komma att tillämpas
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Arbete med härdplaster kan förekomma på markverkstaden och innebär hälsokontroller.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Detaljchef Nicklas Blom 070-589 88 17
Fackliga företrädare
SACO: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-10 Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4615)
För detta jobb krävs körkort.
9798959