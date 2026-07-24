Maskinoperatör
OnepartnerGroup Östergötland AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Motala Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Motala
2026-07-24
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Är du en driven och teknikintresserad person som lockas av en utvecklande arbetsmiljö med erfarna och engagerade kollegor? Arla Plast förstärker nu sin produktion i Borensberg med ytterligare maskinoperatörer. Rollen är bred och varierad och du kommer vara involverad i samtliga moment i tillverkningsprocessen.
Om Arla Plast
Arla Plast är en ledande tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial med ett brett spektrum av användningsområden bland annat inom säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer och andra byggrelaterade applikationer. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg och totalt sex produktionsanläggningar i Sverige, Tjeckien, Spanien och Finland samt en distributionsenhet i Tyskland. Arla Plast omsätter cirka 1 400 MSEK, har cirka 400 medarbetare och levererar till mer än 1 200 kunder i över 50 länder.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Idag är vi cirka 40 maskinoperatörer fördelade på tre produktionsavsnitt på Arla Plast i Borensberg – och nu vill vi bli ännu fler. Därför söker vi nu ytterligare maskinoperatörer till vårt team för tillsättning under hösten 2026.
Som ny hos oss börjar du med en gedigen intern utbildning där du utbildas till maskinoperatör. Utbildningen pågår i cirka sex månader och genomförs på en av våra sju extruderingsmaskiner, där du successivt bygger upp både teknisk kunskap och praktisk erfarenhet.
När du är färdigutbildad maskinoperatör tar du fullt ansvar för produktionen på din maskin under det skift du arbetar.
I rollen arbetar du nära dina skiftkollegor med målet att producera plastskivor på ett så effektivt och kvalitetsmedvetet sätt som möjligt. Våra produkter levereras till kunder världen över och används bland annat inom maskin- och personskydd, skidliftar, poolskydd och fordonsinredning.Arbetsuppgifter
I rollen som maskinoperatör har du en bred och varierad arbetsdag där du är delaktig i hela tillverkningsprocessen. Arbetsuppgifterna omfattar allt från att starta och övervaka produktionen till rapportering i affärs- och produktionssystem, dokumentation av tillverkning samt genomförande av både manuella och maskinella processteg.
Du ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att våra produkter håller rätt kvalitet.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor på ditt skift. Rollen ger dig möjlighet att dagligen påverka och utveckla verksamheten genom ett aktivt och kontinuerligt förbättringsarbete. Eftersom vi profilerar oss genom en hög kvalitetsnivå är noggrannhet och ansvarstagande viktiga egenskaper i varje moment av arbetet.Profil
Vi förutsätter att du har utbildning på gymnasienivå i grunden, gärna med inriktning mot industri eller teknik, samt att du har tidigare erfarenhet från processindustri eller liknande verksamhet.
Som person är du kvalitetsmedveten, noggrann och tekniskt intresserad med en nyfiken inställning till ditt arbete. Du trivs med att ta ansvar, kan fatta beslut även i ett högt tempo och har god stresstålighet. För tjänsten krävs grundläggande datorvana, och eftersom arbetet till stor del innebär att läsa och följa instruktioner behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Truck- och traverskort är meriterande.
Mer om tjänsten
Arbetstiden är förlagd till 2-, 3- eller 4-skift, vilket innebär att du behöver vara flexibel och öppen för att arbeta ständig dag, ständig natt eller blandskift. Våra skift är upplagda med arbetspass om 12,2 timmar, och i genomsnitt arbetar du cirka tre dagar per vecka.
Under din första tid hos oss genomgår du en introduktion och utbildning. Utbildningen inleds med arbete som maskinsupport och övergår därefter successivt till rollen som maskinoperatör. Under delar av utbildningsperioden sker också praktik på skift, där du får möjlighet att befästa kunskaperna i både maskinsupport- och maskinoperatörsrollen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning på 6 månader.
Vårt erbjudande
Hos oss blir du en del av ett engagerat och stöttande team med erfarna kollegor som delar ett gemensamt fokus på kvalitet, samarbete och utveckling. Du får möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter i ett internationellt och kundorienterat företag där professionalism och långsiktighet präglar verksamheten.
Utöver detta erbjuder vi självklart trygga och attraktiva anställningsvillkor, såsom kollektivavtal, friskvårdsförmåner och olika personalsociala aktiviteter – allt för att du ska trivas, utvecklas och känna dig välkommen hos oss.Så ansöker du
Denna rekrytering sker i samarbete med OnePartnerGroup. Observera att vi på grund av GDPR ej tar emot ansökningar via e-post. Urvalet sker löpande och vi uppmuntrar därför intressenter att söka så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista annonseringsdag. På grund av pågående semesterperiod kan dock återkoppling dröja.
Vid frågor eller mer information vänligen kontakta ansvarig rekryterare Mikael Wetter via e-post mikael.wetter@onepartnergroup.se
(mailto:mikael.wetter@onepartnergroup.se
) eller under dennes semester (vecka 31-33) rekryterare Rebecka Karlsson via e-post rebecka.karlsson@onepartnergroup.se
(mailto:rebecka.karlsson@onepartnergroup.se
)
Vi ser fram mot att ta del av din ansökan, välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.arlaplast.com/
591 75 BORENSBERG Arbetsplats
Arla Plast AB Kontakt
Rekryteringskonsult / Konsultchef
Mikael Wetter mikael.wetter@onepartnergroup.se +46722242477 Jobbnummer
10011143