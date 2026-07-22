Maskinoperatör
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Jönköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Jönköping
2026-07-22
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, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
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, Nässjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Vi söker nu en maskinoperatör till en av våra kunder, strax utanför Jönköping!
I rollen kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom verkstaden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av montering, kapning, gängning och borrning av detaljer i rostfritt material. Du kommer även att arbeta utifrån tekniska ritningar och säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och noggrannhet.
Start: V.33
Arbetstider: Dagtid eller 2-skiftProfil
Krav/Önskemål:
• Har erfarenhet inom montering
• Industrierfarenhet och/eller utbildning inom industri
• Vana av att läsa ritningar
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), https://www.ikett.com/
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Felicia Olaisen felicia.olaisen@ikett.com Jobbnummer
10009372