Maskinoperatör
2Complete AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Eskilstuna Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Eskilstuna
2026-07-22
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Complete AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
eller i hela Sverige
Om bolaget
Mer information om företaget ges vid intervjutillfället
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig en varierande vardag där du tillsammans med ditt team arbetar mot gemensamma mål. Du har en närvarande arbetsledare och kommer få en ordentlig introduktion. Tjänsten startar i mitten av augusti eller början på september, du blir anställd av oss på 2Complete där uppdraget sträcker sig i minst ett år med god möjlighet till förlängning. Vi erbjuder dig bland annat:
Kollektivavtal
Marknadsmässig lön
Engagerad arbetsgivare
Vad tjänsten innebär
Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta dagtid, 7:00-16:00. Du blir en del av ett mindre team som tillsammans hjälps åt. Arbetsuppgifterna kommer att vara:
Övervakning och drift av produktionsmaskiner
Påfyllning av råvaror och material
Kvalitetskontroller enligt rutiner
Rengöring och enklare underhåll av utrustning
Dokumentation av produktion och avvikelser
Det är viktigt med god kvalitet, noggrannhet och säkerhet. Företaget är verksamma inom livsmedelsindustrin och god hygien är av största vikt.
Vem vi söker
Vi söker dig som har godkänd gymnasial utbildning samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen krävs det att du:
Erfarenhet av arbete inom produktion
Teknisk förståelse och vana att arbeta med maskiner
God hygien- och kvalitetsmedvetenhet
Förmåga att arbeta strukturerat och följa instruktioner
God svenska i tal och skrift
Som person är du ansvarstagande, du har lätt för att samarbeta med kollegor och har stort säkerhetstänk. Du är noggrann samt flexibel. Du trivs med fysiskt arbete då tjänsten kräver tunga lyft.
Är du intresserad? Välkommen in med din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Emily Higgins.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334)
635 06 ESKILSTUNA Arbetsplats
2Complete Kontakt
Senior Recruiter
Emily Higgins emily.higgins@2complete.se +46733656832 Jobbnummer
10008851