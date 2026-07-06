Maskinoperatör
Stigma Hyvleri Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Falkenberg Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Falkenberg
2026-07-06
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Från Älvsered till Europa – bli en del av vår resa
Vi förstärker vår redan starka produktion och söker därför nya maskinoperatörer
Om jobbet
Stigma Hyvleri växer och vi söker dig som vill växa med oss.
Sedan 1971 har vi tillverkat svenska kvalitetsgolv i Älvsered. Idag säljs våra produkter på flera europeiska marknader och vi fortsätter att expandera. Nu söker vi 2–3 nya maskinoperatörer som vill bli en del av ett familjärt företag med höga ambitioner, korta beslutsvägar och stora möjligheter till personlig utveckling.
Hos oss är du inte en i mängden, du är en viktig del av vår framgång.
Vill du ha ett arbete där du får möjlighet att utvecklas, ta ansvar och vara med och påverka? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Som maskinoperatör på Stigma Hyvleri arbetar du i hjärtat av vår produktion där vi tillverkar exklusiva trägolv i furu och gran. Du ansvarar för att produktionen flyter effektivt, att kvalitetskraven uppfylls och att vi tillsammans når våra mål inom säkerhet, produktivitet och kvalitet.
Du rapporterar till produktionsledare och blir en del av ett engagerat team som varje dag arbetar för att leverera produkter i världsklass.
Om Stigma of Sweden
Stigma Hyvleri AB är ett svenskt trä industriföretag som tillverkar och förädlar massiva trägolv av hög kvalitet. Med modern produktion och gediget hantverkskunnande skapar vi hållbara golv i noggrant utvalda träslag från råvara till färdig produkt för bygghandeln och inrednings marknaden, där cirka 80 % av produktionen går på export.
Övrig information
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad anställning
Antal platser: 2-3
Ort: Älvsered, Falkenbergs Kommun
Ansökan
Vi håller intervjuer löpande.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 17 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: besim@stigma.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stigma Hyvleri Aktiebolag
(org.nr 556152-5501), https://stigma.se/
Älvshult 124 (visa karta
)
311 63 ÄLVSERED Arbetsplats
Stigma Hyvleri AB Kontakt
VD
Besim Shulemaja besim@stigma.se 0722078770 Jobbnummer
9993524