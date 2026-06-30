Maskinoperatör
Randstad AB / Teknikjobb / Sandviken Visa alla teknikjobb i Sandviken
2026-06-30
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Sandviken
, Ovanåker
, Gävle
, Ockelbo
, Älvkarleby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med teknik i absolut världsklass och tillverka produkter som används i allt från rymdraketer till ubåtar? Vi letar efter en engagerad och kvalitetsmedveten maskinoperatör för ett långsiktigt uppdrag på tvåskift. Här blir du en del av ett stabilt företag med stark laganda, gott ledarskap och högt säkerhetsfokus.
I din roll är ditt huvudsakliga fokus att upprätthålla den dagliga driften och säkra en stabil produktion. Genom att arbeta aktivt med förebyggande underhåll minimerar du risken för produktionsavbrott, och när utmaningar väl uppstår drivs du av teknisk felsökning och praktisk problemlösning. Skulle ett driftstopp ändå ske hanterar du självständigt enklare underhåll på maskinerna, för att sedan se till att alla avvikelser och produktionsdata rapporteras noggrant i företagets affärs- och produktionssystem.
För att passa i rollen har du en slutförd industri- eller verkstadsutbildning, eller motsvarande praktisk erfarenhet av maskinbearbetning och ritningsläsning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, vilket behövs för den dagliga dokumentationen. Har du dessutom truckkort och traverskort ser vi det som ett stort plus.
Som person är du noggrann, punktlig och driven. Du har ett öga för detaljer, tar stort eget ansvar för ditt arbete och trivs i en miljö där man hjälps åt och värnar om en god och säker arbetsmiljö.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. Vi erbjuder dig tryggheten från ett kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver detta får du en unik möjlighet att bygga på ditt CV, möta olika företagskulturer och skaffa dig värdefull erfarenhet från olika branscher. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss!
Är du den vi söker? Vänta inte med din ansökan! Vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt då kunden har ett stort behov just nu. Sök tjänsten via www.randstad.se.
Ansvarsområden
Upprätthålla och säkerställa en stabil och effektiv produktion i den dagliga driften.
Utföra felsökning och problemlösning samt hantera enklare underhåll på maskinerna vid eventuella driftstopp.
Arbeta med förebyggande underhåll för att optimera maskinparkens prestanda och förhindra avbrott.
Rapportera avvikelser och produktionsdata löpande i företagets affärs- och produktionssystem.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
Slutförd utbildning inom industri/verkstadsteknik eller motsvarande praktisk erfarenhet av maskinbearbetning.
Erfarenhet av tillverkningsindustri.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande (stort plus):
Truckkort.
Traverskort.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/2e4e9ca5-5e26-4901-8437-64411dbdc598
811 36 SANDVIKEN Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9985747