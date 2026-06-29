Maskinoperatör
Snabb Jobb Sverige AB / Maskinoperatörsjobb / Helsingborg Visa alla maskinoperatörsjobb i Helsingborg
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Är du tekniskt intresserad, noggrann och gillar att arbeta med maskiner? Vår kund söker nu en maskinoperatör som vill bli en del av vårt engagerade team och arbeta med modern produktion i en trygg och utvecklande miljö.Dina arbetsuppgifter
Övervaka, köra och ställa in produktionsmaskiner
Säkerställa att produktionen följer kvalitets- och säkerhetskrav
Felsökning och enklare underhåll av maskiner
Dokumentation av produktionsdataKvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom industri eller produktion (meriterande)
Tekniskt intresse och god förståelse för maskiner
Noggrann, ansvarstagande och initiativrik
God svenska i tal och skrift
Truckkort är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder:
Intern utbildning och goda utvecklingsmöjligheter
Arbete i ett engagerat team med stöd från erfarna kollegor
👉 Ansök redan idag!
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt via länken. OBS! Ange koden SHMO029. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHMO029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
9982787