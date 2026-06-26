Maskinoperatör
Emploid AB / Grafikerjobb / Ängelholm Visa alla grafikerjobb i Ängelholm
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Vår kund är ett internationellt tillverkningsföretag med verksamhet i Ängelholm. Med fokus på avancerad produktion och tekniska speciallösningar utvecklar och tillverkar företaget produkter som används inom flera högteknologiska branscher. Här erbjuds du en modern arbetsmiljö där kvalitet, innovation och ständig utveckling genomsyrar verksamheten. Som en del av en global koncern får du tryggheten i en stabil organisation samtidigt som du arbetar i en lokal verksamhet med korta beslutsvägar.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att driva och optimera en produktionsprocess där du arbetar med inställning, omställning och drift av maskiner. Du har en viktig funktion i att säkerställa att produktionen håller hög kvalitet och att processerna fungerar effektivt.
Dina arbetsuppgifter innefattar i huvudsak:
• Förbereda maskiner inför nya produktionskörningar genom att byta verktyg och göra nödvändiga inställningar.
• Starta upp och styra produktionen samt göra justeringar för att säkerställa ett stabilt produktionsflöde.
• Genomföra operatörsunderhåll
• Arbeta med tillgivna tekniska hjälpmedel för kvalitetssäkring
• Genomföra mätningar och kvalitetskontroller under tillverkningen samt dokumentera resultat enligt gällande rutiner.
• Säkerställa att maskiner, material och utrustning används på ett korrekt och effektivt sätt.
• Bidra till förbättringar av produktionsprocesser tillsammans med dina kollegor.
Tjänsten är förlagd till tvåskift och erbjuder ett varierande arbete där du får utveckla både dina tekniska kunskaper och din processförståelse.
Om dig
Vi söker dig som tycker om att arbeta praktiskt och har ett intresse för teknik och tillverkning. Du är noggrann i ditt arbetssätt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och motiveras av att leverera ett resultat med hög kvalitet.
Utöver detta krävs:
• Dokumenterad erfarenhet av produktionsarbete med högt ställda kvalitetskrav på resultatet
• Datorvana och erfarenhet av produktionsdokumentation
• Flytande svenska i tal och skrift
• Körkort B och tillgång till bil för arbetspendling för att kunna hantera skifttiderna
Det är meriterande om du har erfarenhet från som maskinoperatör eller ställare. Har du även arbetat med förbättringsarbete enligt Lean eller Six Sigma, eller har erfarenhet av material som PET och adhesiver, är det en fördel.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Ängelholm
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Rullande tvåskift (Måndag-Fredag 06-14:00, Måndag-Torsdag 14:00-23:00)
Lön: Enligt kollektivavtal
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att mejla ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sökord: Stansoperatör, Maskinoperatör, Produktion, Ängelholm, Halmstad, Höganäs
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Järnvägsgatan 45 (visa karta
)
262 52 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9980310