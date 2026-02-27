Maskinoperatör
2026-02-27
Är du vår nästa stjärna till Husqvarna?
Är du en person som trivs när tempot är högt och precisionen är total? Har du ett tekniskt handlag och vill jobba med produkter i världsklass? Då är det dig vi på Randstad söker för kommande uppdrag hos Husqvarna!
Som maskinoperatör hos Husqvarna spelar du en avgörande roll i produktionskedjan. Istället för enbart manuellt arbete ansvarar du för att våra högautomatiserade maskiner och robotceller rullar som de ska. Du arbetar i en modern miljö där teknik och precision möts.
Vi söker dig som har ett naturligt tekniskt handlag och ett öga för detaljer. Du förstår vikten av att maskinen går med högsta kvalitet och effektivitet. Som person är du lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar, samtidigt som du är en lagspelare som kommunicerar bra med dina kollegor i teamet.
Ansvarsområden
• Varierande operativt arbete: Du arbetar både självständigt och i team med praktisk hantering av maskinen du ansvarar för.
• Övervakning och justering: Du ansvarar för att produktionsstandarder och kvalitetskrav uppfylls genom kontinuerlig kontroll av maskiner och processer.
• Problemlösning: Rollen innebär analys och aktiv problemlösning i den dagliga driften.
• Säkerhet och arbetsmiljö: Du följer strikta säkerhetsföreskrifter för att garantera en trygg arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor.Kvalifikationer
• Erfarenhet som maskinoperatör eller annan liknade erfarenhet.
• Truckkort
• Traverskort
• CNC-Utbildning / alt. erfarenhet av skärande bearbetning
• Verkstadsteknisk utbildning
• Kunna jobb alla typer av skift
• Erfarenhet av ansvarsfullt arbete, ledarskap eller projektledning är meriterande.Dina personliga egenskaper
• Engagemang: Du visar intresse för dina uppgifter och bidrar till en positiv stämning på jobbet.
• Kommunikationsförmåga: Du har lätt för att samarbeta och kommunicera väl med dina kollegor.
• Lösningsorienterad: Du motiveras av utmaningar och trivs när problemlösning är en naturlig del av vardagen.
• Teknisk bakgrund: Du har ett genuint tekniskt intresse eller tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
• Branschvana: Vi ser gärna att du har några års erfarenhet från industrin eller en stark vilja att utvecklas inom produktionsteknik.
• Skiftarbete: Du ser fördelarna med att arbeta skift och trivs med det upplägget.
