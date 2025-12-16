Maskinoperatör
2025-12-16
Till vår kund i Getinge söker vi nu en erfaren maskinoperatör inom livsmedel!
Du som söker bör vara bosatt i närområdet då tjänsten är tänkt för anställning.
Vi söker dig med tidigare erfarenhet som maskinoperatör, meriterande inom livsmedel. Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara hantering och övervakning av produktionsmaskiner. Som person besitter du en god teknisk kompetens för att hantera maskinerna, i produktionen ställs högra krav på hygien och renhållning vi ser därför att du är strukturerad och ordningsam samt har vana av att följa arbetsrutiner. Du bör inneha truck och traverskort samt ha en god fysik för att klara av arbetet.
Är du rätt person för jobbet? Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag, rekrytering sker löpande!
Arbetstider: Dagtid (på sikt 3-skift)
Start: OmgåendeProfil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
