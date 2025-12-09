Maskinoperatör
Är du intresserad av teknik och vill arbeta i en dynamisk och flexibel arbetsmiljö? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker nu en maskinoperatör till ett spännande uppdrag med omgående start. Hos oss får du möjlighet att arbeta inom ett världsledande företag i en bransch som ständigt utvecklas.
Om jobbet som maskinoperatör: I rollen som maskinoperatör kommer du att arbeta med en varierad uppsättning arbetsuppgifter, bland annat:
Maskinuppsättning och drift
Kvalitetskontroller och produktion
Packning och hantering av färdiga produkter
Hantering av produktionsmaskiner
Tjänsten är heltid och arbetstid sker på skift
Om dig: Vi söker dig som är driven, nyfiken och har en god samarbetsförmåga. Erfarenhet av att arbeta med mekanik & maskin är meriterande. Du behöver kunna kommunicera på svenska i tal och skrift, och du har ett gott sinne för detaljer och kvalitét.
Vi erbjuder:
En flexibel arbetsmiljö där varje dag kan innebära nya utmaningar
Möjlighet att arbeta inom ett innovativt och väletablerat företag
En arbetsplats präglad av driv och samarbete
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag!Felix@mijob.se
