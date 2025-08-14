Maskinoperatör
2025-08-14
Vi söker maskinoperatör i Finspång.
Tjänstgöring: 100%
Start: Omgående
Tjänstform: Tillsvidare
Lön: baserat på erfarenhet

Dina arbetsuppgifter
Maskinbearbetning i Gleason- och Mägerle-maskiner
Kvalitetskontroll av komponenter
Omarbetning av detaljer vid eventuella avvikelser
Travers- och truckkörning inom arbetsområdetProfil
Har flerårig erfarenhet av maskinbearbetning, gärna inom avancerad industri
Har ett starkt säkerhetsmedvetande, då arbetet innebär lyft och hantering av tunga komponenter
Är kvalitetsfokuserad och van att arbeta med snäva toleranser
Är engagerad, prestigelös, lugn och metodisk, samtidigt som du är flexibel när arbetet kräver det
Är en lagspelare med ödmjuk och samarbetsvillig inställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jobb@fullbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Full Bemanning Sverige AB
Maskinoperatör Jobbnummer
