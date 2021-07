Maskinoperatör - AR Packaging Flexibles AB - Gjutarjobb i Lund

AR Packaging Flexibles AB / Gjutarjobb / Lund2021-07-07Är du teknikintresserad och noggrann med erfarenhet av produktionsarbete? Du trivs med att arbeta i en organisation som värderar kompetens och arbetsglädje högt och vill vara en del i framtiden inom förpackningsindustrin. Då kan du vara vår nya maskinoperatör i Lund!DIN ROLLI denna tjänst har du har en viktig roll som en del i vår produktionskedja som rör tillverkning av olika förpackningsmaterial. Som maskinoperatör kommer du tillsammans med trevliga arbetskollegor arbeta med extrudering av våra förpackningsmaterial. Arbetet innebär bland annat mycket materialhantering med truck, maskininställning och fortlöpande kvalitetskontroller.Du som söker behöver ha ett stort fokus på kvalitet, säkerhet samt förmåga att se detaljer och uppmärksamma eventuella avvikelser. Du arbetar tillsammans med kunniga kollegor och produktionsledning. Du blir en del av en organisation med korta beslutsvägar. Att arbeta med ständiga förbättringar för att utveckla och driva vårt arbete framåt är en självklarhet för oss.DIN BAKGRUNDVi söker dig som har ett brett tekniskt kunnande och har en teknisk utbildning eller motsvarade erfarenhet. Har du tidigare erfarenhet från den grafiska branschen eller arbetat i produktion och har maskinvana, är det en fördel. Har du utöver det även erfarenhet av laminering, lim eller tryckpressar är detta meriterande. Du behärskar svenska språket flytande i tal och skrift samt.DU SOM SÖKERSom en del av vårt team vill vi att du är en nyfiken och driven person som är öppen för att prova nya metoder. Du har en "can do" inställning, är snabblärd och gillar högt tempo. Du har fullt färgseende, öga för detaljer och ett fokus på kvalitet. Kan du dessutom självständigt identifiera, planera och genomföra olika aktiviteter, samtidigt som du är en lagspelare, är du den vi söker.ARBETSTIDSkiftarbeteVILL DU VETA MER OM TJÄNSTEN?Kontakta Kenneth Karlsson, Produktionschef Extrudering) : Telefonnummer: 0729 819 106Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!AR PACKAGING FLEXIBLES - EN VÄRLD AV BRILJANTA FÖRPACKNINGARSom ledande i norra Europa levererar vi flexibla miljöanpassade material till livsmedels- och hälsovårdsförpackningar. Våra kunder marknadsför, skyddar och bevarar sina produkter på bästa sätt genom att använda våra förpackningsmaterial med avancerade barriärer och snyggt tryck. Vi har två flexibles fabriker i södra Sverige och en i Storbritannien. AR Packaging Flexibles ingår i koncernen AR Packaging Group.AR-Packaging Flexibles erbjuder ett varierande arbete i en miljö som präglas av höga ambitioner. Det är högt i tak med snabba beslutsvägar och du kommer bli delaktig i att utveckla företagets framgång.Läs mer på www.ar-packaging.com Varaktighet, arbetstid2021-07-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-15AR Packaging Flexibles AB5852962