Maskinoperatör - Onepartnergroup Ggvv AB - Tunnplåtslagarjobb i Värnamo

Prenumerera på nya jobb hos Onepartnergroup Ggvv AB

Onepartnergroup Ggvv AB / Tunnplåtslagarjobb / Värnamo2021-04-08Till vår uthyrningsverksamhet söker vi dig som vill jobba som maskinoperatör på ett tillverkande företag i Värnamo Kommun. Du kommer vara anställd hos oss på OnePartnerGroup men arbeta som uthyrd konsult till en av våra kunder. Tjänsten innebär därför initialt en anställning i OnePartnerGroups konsultverksamhet som senare kan övergå till en anställning hos det aktuella företaget. Som konsult hos OnePartnerGroup får du en trygghet genom kollektivavtal och regelbunden kontakt med din konsultchef. Vi på OnePartnerGroup är enligt våra medarbetare en schysst och trygg arbetsgivare. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden. Visst låter det bra?Dina arbetsuppgifter din profilSom maskinoperatör kommer du övervaka en eller flera maskiner och säkerställa att detaljer som produceras är av rätt kvalitet och volym. Vi söker dig som är händig och har erfarenhet av att arbeta inom industri, tillverkning eller verkstad. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att övervaka maskiner och är praktiskt lagd där du tycker om varierande arbetsuppgifter. Vidare är du noggrann och förstår vikten av kvalitet. För att trivas som maskinoperatör krävs det att du kan ta initiativ och att du trivs med att jobba självständigt men samtidigt inte har några problem med att samarbeta med andra. Det är meriterande om du har truckkort. Du hanterar svenska i tal och skrift.Placeringsort: VärnamoArbetstid: Ofta tvåskift men andra arbetstider kan också förekommaTillsättning: Omgående eller enligt överenskommelse.Sista ansökningsdag är den 16 maj 2021 men vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ann-Marie Svensson på telefonnummer 0370-510564 alt. ann-marie.svensson@onepartnergroup.se OnePartnerGroup är en svenskägd koncern som erbjuder företag hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning och smarta produktionslösningar. Vi finns verksamma på ett 50-tal orter i Sverige och har cirka 2500 engagerade medarbetare. Med ett brett kontaktnät och god lokalkännedom kan vi erbjuda ett stort utbud av lediga tjänster, inom flera områden och med olika kompetenskrav.Vi på OnePartnerGroup är enligt våra medarbetare en schysst och trygg arbetsgivare. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.I över tio år har vi jobbat med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå ditt mål. Välkommen att etablera en kontakt med oss på OnePartnerGroup du också.2021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-05-16OnePartnerGroup GGVV AB5680121