Maskinoperatör - Stans & Kantpress

WeStaff Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Upplands Väsby
2026-03-19


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Upplands Väsby, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna, Järfälla eller i hela Sverige

Har du erfarenhet som maskinoperatör och trivs med tekniskt arbete, kvalitet och strukturerade rutiner? Nu söker vi en Maskinoperatör - Stans & Kantpress till vår uppdragsgivare i Upplands Väsby. Rollen passar dig som vill ha ett stabilt heltidsjobb i en väletablerad verksamhet med fokus på kvalitet och produktion.

Publiceringsdatum
2026-03-19

Om tjänsten
I rollen arbetar du främst med vår stans- och kantpress, kontrollerar att produkterna uppfyller angivna kvalitetskrav och följer de dagliga rutinerna i produktionen. Du kommer snabbt få bra överblick över arbetsflödet och blir en viktig del av teamet.
Du kommer arbeta tillsammans med ett mindre team där man hjälper varandra och där struktur, ansvar och god arbetsmoral uppskattas.

Exempel på arbetsuppgifter

Hantera arbetsuppgifter kring stans- och kantpressmaskiner

Kvalitetskontroll av tillverkade produkter enligt angivna toleranser

Rapportering och hantering i affärssystem

Följa dagliga rutiner och säkerhetsföreskrifter

Bidra till underhåll av maskiner och verktyg

Stoppa produktionen vid avvikelser och informera närmaste chef

Vem är du?
Vi tror att du är praktiskt lagd, tycker om att arbeta med maskiner och vill få saker gjorda. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett mindre team där alla bidrar. Du har erfarenhet från verkstadsindustri, gärna inom plåt, och är bekväm med att följa rutiner och säkerhetsföreskrifter.
Vi tror också att du:

Är arbetsvillig och pålitlig

Trivs med tempo och struktur

Har lätt för att samarbeta

Tar ansvar för ditt arbete

Vill ha ett stabilt, långsiktigt heltidsjobb

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet från produktion eller verkstadsindustri

Truckkort

Körkort och tillgång till bil för att kunna ta sig till/från arbetsplatsen

Svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande

Ritningsläsning

Erfarenhet av plåtbearbetning

Vana vid kvalitetskontroller

Övrig information
Start: Omgående

Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka

Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag

Plats: Upplands Väsby

Upplägg: Långsiktigt konsultuppdrag via WeStaff Sweden AB

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om WeStaff Sweden AB
WeStaff Sweden AB är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och trygga matchningar.
Som anställd hos oss erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och ett närvarande engagemang. Våra värderingar bygger på personlig relation, trygghet och kvalitet - varje dag. Vill du bli en av oss? Ansök nu och bli vår nästa medarbetare. Läs mer på www.westaff.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7430880-1903551".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9808600

Prenumerera på jobb från WeStaff Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos WeStaff Sweden AB: