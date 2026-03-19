Maskinoperatör - Stans & Kantpress
WeStaff Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Upplands Väsby
2026-03-19
Har du erfarenhet som maskinoperatör och trivs med tekniskt arbete, kvalitet och strukturerade rutiner? Nu söker vi en Maskinoperatör - Stans & Kantpress till vår uppdragsgivare i Upplands Väsby. Rollen passar dig som vill ha ett stabilt heltidsjobb i en väletablerad verksamhet med fokus på kvalitet och produktion.Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
I rollen arbetar du främst med vår stans- och kantpress, kontrollerar att produkterna uppfyller angivna kvalitetskrav och följer de dagliga rutinerna i produktionen. Du kommer snabbt få bra överblick över arbetsflödet och blir en viktig del av teamet.
Du kommer arbeta tillsammans med ett mindre team där man hjälper varandra och där struktur, ansvar och god arbetsmoral uppskattas.
Exempel på arbetsuppgifter
Hantera arbetsuppgifter kring stans- och kantpressmaskiner
Kvalitetskontroll av tillverkade produkter enligt angivna toleranser
Rapportering och hantering i affärssystem
Följa dagliga rutiner och säkerhetsföreskrifter
Bidra till underhåll av maskiner och verktyg
Stoppa produktionen vid avvikelser och informera närmaste chef
Vem är du?
Vi tror att du är praktiskt lagd, tycker om att arbeta med maskiner och vill få saker gjorda. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett mindre team där alla bidrar. Du har erfarenhet från verkstadsindustri, gärna inom plåt, och är bekväm med att följa rutiner och säkerhetsföreskrifter.
Vi tror också att du:
Är arbetsvillig och pålitlig
Trivs med tempo och struktur
Har lätt för att samarbeta
Tar ansvar för ditt arbete
Vill ha ett stabilt, långsiktigt heltidsjobbKvalifikationer
Tidigare erfarenhet från produktion eller verkstadsindustri
Truckkort
Körkort och tillgång till bil för att kunna ta sig till/från arbetsplatsen
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Ritningsläsning
Erfarenhet av plåtbearbetning
Vana vid kvalitetskontrollerÖvrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Plats: Upplands Väsby
Upplägg: Långsiktigt konsultuppdrag via WeStaff Sweden ABSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden AB
WeStaff Sweden AB är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och trygga matchningar.
Som anställd hos oss erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och ett närvarande engagemang. Våra värderingar bygger på personlig relation, trygghet och kvalitet - varje dag. Vill du bli en av oss? Ansök nu och bli vår nästa medarbetare. Läs mer på www.westaff.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
