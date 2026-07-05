Maskinoperatör - Gravyr/Tryckeri
Knut Wall marking systems AB / Grafikerjobb / Södertälje Visa alla grafikerjobb i Södertälje
2026-07-05
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
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Tjänstebeskrivning & erbjudande
Som maskinoperatör i vår produktion arbetar du med vår löpande produktion i våra egenutvecklade system. Du ser till att rätt produkt levereras till rätt kund. Du får lära dig de moment som gör att du på sikt kan producera samtliga produkter. Ordrarna kommer löpande och vi hanterar dessa utifrån vilka produkter de innehåller. Ingen tidigare erfarenhet krävs utan vi sätter stor vikt på personkemin.
Personprofil
Vi söker dig som gillar att jobba i växlande tempo och tillsammans med produktionsteamet jobbar med korta deadlines. Du har god datavana och är duktig på problemlösning. Du är också noggrann, har öga för detaljer och en glad och positiv inställning.
Företagspresentation
Knutwall Marking Systems AB tillverkar märksystem för installationsbranschen i form av graverade skyltar samt kabel- & ledningsmärkning. Företaget startades på 70-talet men ingår idag i en företagskoncern med drygt 50 anställda. Vi har idag en av Sveriges största gravyrverkstäder med fokus på industriell märkning.
Vi expanderar och ser att fler efterfrågar våra produkter, med korta ledtider och ett personligt bemötande har vi tagit marknadsandelar och ser att vi kommer fortsätta växa. Vi bygger vår organisation och hoppas att du kommer bli en viktig pusselbit som tillsammans gör att vi växer och skapar säkra leveranser.
Vi kommer löpande hantera ansökningarna med avsikt att tillsätta tjänsten omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: work@knutwall.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knut Wall marking systems AB
(org.nr 556778-0753)
Gränsbovägen 2 (visa karta
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152 42 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Knutwall Marking Systems AB Jobbnummer
9992816