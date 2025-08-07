Maskinoperatör - 2-skift | Malmö
Processbemanning Svenska AB / Processoperatörsjobb / Malmö Visa alla processoperatörsjobb i Malmö
2025-08-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Svedala
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och tekniskt intresserad person som söker nästa utmaning inom produktion? Har du tidigare erfarenhet som maskinoperatör och vill arbeta i en roll där både din personlighet och ditt driv gör skillnad? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Som maskinoperatör hos oss arbetar du i en varierande och utvecklande roll där du hanterar maskiner inom produktion. Du kommer att arbeta i ett tvåskiftssystem (dag och kväll), vilket innebär att flexibilitet och ansvarstagande är viktiga egenskaper.
Du ingår i ett team där du ansvarar för att:
Köra och övervaka maskiner
Utföra kvalitetskontroller
Felsöka och vid behov åtgärda mindre stopp
Följa instruktioner och säkerhetsrutiner
Vem söker vi?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som maskinoperatör. Du är tekniskt lagd, har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att ta ansvar. Men viktigast av allt - du har rätt inställning! För oss väger din personlighet tungt, därför ser vi gärna att du är:
Drivande och lösningsorienterad
Självständig men trivs i team
Flexibel och stresstålig
Noggrann med ett öga för detaljer
Krav: Tidigare erfarenhet av arbete som maskinoperatör
Körkort B och tillgång till bil (på grund av skiftarbete)
God svenska i tal och skrift
Vi erbjuder: En långsiktig anställning i ett stabilt företag
Varierande arbetsuppgifter i en teknisk och modern miljö
Stöttande kollegor och god laganda
Möjlighet till utveckling och interna utbildningar
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av Processbemanning AB med stor möjlighet till vidare anställning direkt hos vår kund. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9449131