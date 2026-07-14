Maskinmontörer | Lernia Bemanning & Rekrytering | Landskrona
Lernia Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Landskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Landskrona
2026-07-14
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, Helsingborg
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, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
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eller i hela Sverige
Söker du nya spännande utmaningar som maskinmontör i en starkt växande verksamhet?
Då kan du vara den vi söker till vår kund i Landskrona och där vi erbjuder utmärkta utvecklingsmöjligheter och avancerad maskinmontering i en modern, spännande och trevlig arbetsmiljö. Vår kund växer starkt och har långtgående behov vilket skapar förutsättningar för långa uppdrag och goda möjligheter till fortsatt anställning efter uppdragstid.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Kundföretaget söker fler skickliga medarbetare till sitt starkt växande och kompetenta montörsteam, där du kommer att arbeta med omfattande mekanisk montering alternativt elmontering beroende på din kompetens. I rollen monterar du en mångfald av komponenter från grunden till färdig maskinanläggning med stöd av ritningar och manualer som underlag och användande av handverktyg.
Arbetstider: måndag - fredag, dagtid med flextid.
Önskad starttid: Omgående eller enligt överenskommelse.
Uppdragstiden är tillsvidare.
Om dig
Du brinner så klart starkt för jobbet som montör.
Du är självgående, har en stark kvalitetskänsla för vad monteringen och slutresultatet kräver.
Du är driven och engagerad i ditt utövande och ser positivt på att lära dig det du ännu inte kan.
Formell kompetens
Gymnasieutbildning med praktisk/teknisk inriktning.
Tidigare erfarenhet från manuellt mekaniskt monteringsarbete eller elinstallationsarbete och med god verktygsvana. Gärna maskinmontering.
Förståelse för skriftliga och bildvisade monteringsanvisningar/ritningsunderlag.
Goda kunskaper i att tala/läsa/förstå svenska språket.
Körkort.
Meriterande
Traverskort
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
Vi vill ha din ansökan på svenska.
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Har du några frågor går det bra att skicka dessa till peter.sandqvist@lernia.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8066192-2100535". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Landskrona Kommun (visa karta
)
261 30 LANDSKRONA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10002816