Maskinmekaniker till HLL i Akalla
HLL Hyreslandslaget Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Stockholm
2026-07-02
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Vi tror på att hjälpa varandra, dela kunskap och bygga något starkt tillsammans. Hos oss är du inte bara en del av ett team – du är med och gör skillnad varje dag.
Vi söker just nu en maskinmekaniker till vår depå i Akalla där du kommer att arbeta med avancerad service, underhåll och reparation av hela vår maskinpark. Är du en ansvarstagande och kvalitetsmedveten person som trivs med att lösa tekniska utmaningar? Har du dessutom en pedagogisk ådra och tycker om att dela med dig av din kunskap? Då kan det här vara nästa steg i din karriär!
Om jobbet som Maskinmekaniker
Som maskinmekaniker ansvarar du för avancerad service, underhåll och reparation av hela vår maskinpark och ute hos kund vid behov, allt ifrån handhållna verktyg och byggmaskiner, till tunga maskiner. Du diagnostiserar och åtgärdar tekniska fel och arbetar med komplexa system såsom hydraulik, förbränningsmotorer och maskinelektronik samtidigt som du bidrar med kompetensöverföring och stöttar dina kollegor sin utveckling. Du genomför rekonditionering, funktionskontroller och färdigställer inför utlämning. I rollen tillkommer även administrativa arbetsuppgifter och dokumentation samt samarbete med dina kollegor på depån gällande beställningar av reservdelar.
Vi söker dig som
Vi söker dig som trivs i en roll där service, teknik och samarbete står i fokus. Som person är du ansvarstagande, kvalitetsmedveten och serviceinriktad. Du har en förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat samtidigt som du motiveras av att utveckla andra och bidrar till att verksamheten fungerar smidigt tillsammans.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Gymnasieutbildning inom Fordon- och transportprogrammet eller Industritekniska programmet eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med anläggningsutrustning och tunga maskiner
Kunskap inom hydraulik, förbränningsmotorer och maskinelektronik
Kunskap inom maskinteknik
Erfarenhet av felsökning, diagnostik och teknisk rapportering
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
C/CE-kort
Truck-kort
Kunskap inom svets, smide, plåt och lackering
Utbildning och certifiering i Fallskydd, Säkra Lyft, Ställning samt Lift
Hos oss får du
🤝 Ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra 🚀 En varierad vardag med möjlighet att utvecklas 🔧 Arbeta nära teknik, maskiner och kunder 💬 En arbetsplats där din inställning och ditt engagemang gör skillnad
Vi tror på laget före jaget. Att hjälpas åt, dela kunskap och arbeta tillsammans för att skapa både resultat och trivsel är en självklarhet. Vi tror på engagemang, samarbete och att man når längst när man utvecklas tillsammans.
Några av våra ledord
# Klart att det går
# Lita på magkänslan
# Investera är växaSå ansöker du
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Vi önskar dig en härlig sommar! Under semesterperioden kan vår återkoppling ta något längre tid än vanligt, vi återkommer så snart vi kan.Om företaget
Hos HLL Hyreslandslaget får du arbeta i ett av Sveriges ledande maskinuthyrningsbolag, som förser den svenska bygg och anläggningsbranschen med maskiner. Sedan starten 2011 har vi idag 26 depåer runt om i landet, varav 17 finns i Stockholmstrakten. Vi hyr ut bygg- och anläggningsmaskiner samt liftar, bodar och vagnar.
Frågor?
Kontakta ansvarig rekryterare Hanna Luokkamäki på mejladress: hanna.luokkamaki@hllab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972920-2082883". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HLL Hyreslandslaget Sverige AB
(org.nr 556887-4753), https://hll.teamtailor.com
Vandagatan (visa karta
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164 74 STOCKHOLM Arbetsplats
HLL Hyreslandslaget Jobbnummer
9989835