Maskinlärare på Sjöfartsutbildningen
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2026-06-17
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Öckerö Maritime Center är Sveriges ledande utbildare inom högkvalitativa sjöfartsutbildningar enligt STCW Manila. ÖMC bedrivs som ideell förening och har som målsättning att vara en resurs för sjöfarten och som ett led i detta har ÖMC sedan 25 år ett samarbete med Öckerö kommun i att utbilda framtidens sjöfarare på Öckerö seglande gymnasieskola. Historiskt har man utbildat Sveriges fiskare, men numera ligger fokus på Sjöfarts- och Marinteknikutbildningen.
Om tjänsten
Vi söker nu personer med pedagogisk förmåga som lärare till våra maskinkurser inom sjöfartsutbildningen. Det är inget krav att du har yrkeslärarutbildning/lärarutbildning men vi ser gärna att du har pedagogisk erfarenhet av något slag.
Vi söker dig som har ett genuint intresse, kompetens och förmågan att i teori och praktik guida våra elever på resan mot att bli framtidens vaktgående maskinpersonal. Hos oss får du möjlighet att kombinera ditt nuvarande arbete med att pröva på att vara inspiratör och kunskapsförmedlare i den viktiga rollen som lärare.
Vi söker lärare i en eller flera av kurserna nedan, med extra fokus på första tre;
Maskintjänst 1
Maskintjänst 2
Maskinbefäl
Svets grund
Elteknik
Omfattning
För rätt person finns möjlighet till tillsvidareanställning som inleds med provanställning. Tjänsten kan också erbjuda timanställning, där urvalet av kurser i vilka du kan erbjuda dina tjänster avgör omfattningen.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Att tillsammans med utbildningssamordnare ta fram studiematerial, planera och genomföra undervisning på maskinsidan på sjöfartsutbildningen och koppla teoretiska moment till den mängdträning som sker ute på olika fartyg i handelsflottan (praktik).Kvalifikationer
Du har erfarenhet från arbete i maskinavdelning ombord på ett fartyg och ett genuint intresse för att förmedla kunskap och att vara en inspiration för elever i deras utveckling mot en yrkesroll som vaktgående maskinpersonal och befaren maskinpersonal. Ditt arbetssätt utmärks av kreativitet, flexibilitet och noggrannhet.
Du har mycket goda kunskaper i att arbeta med dator, telefon och läsplatta och behärskar Microsoft Office 365.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och behärskar engelska språket i tal och skrift.
Du innehar B-körkort.
Meriterande
Om du har yrkeslärar- eller lärarutbildning.Övrig information
I arbetet ingår nära samarbete med både kollegor och elever och vi lägger därför stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vid frågor om tjänsterna kontakta utbildningssamordnare William Nilsson på e-post: william.nilsson@omc.nu
eller telefon 070-996 27 28.
Ansökan sker via vår hemsida, omc.nu/jobba-hos-oss
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: william.nilsson@omc.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinlärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö Maritime Center
Björnhuvudsvägen 45 (visa karta
)
475 22 ÖCKERÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ideella fören Öckerö Maritime Center med firma Jobbnummer
9967221