Maskinkonstruktör till redskapsutveckling
Jost Umeå Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Umeå Visa alla maskiningenjörsjobb i Umeå
2026-06-25
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Att arbeta hos oss innebär att vara en del av ett team med stark framåtanda, drivkraft och ambition – alltid med kundens bästa i fokus. Nu har du chansen att bli en del av vårt team och bidra till framtidens jordbruk genom teknisk utveckling i framkant – sök tjänsten som Maskinkonstruktör på R&D Implements.
Om tjänsten Som Maskinkonstruktör har du en nyckelroll i vår utveckling av framtida redskap till jordbruk, skogsbruk, bygg och anläggning. Arbetet är mångsidigt med stor frihet och utrymme for innovation. I teamet arbetar vi både med nya koncept och löpande utvecklingsprojekt inom mekanik och hydraulik. För att uppnå så bra och effektiva resultat som möjligt samarbetar vi nära, både inom R&D och med övriga organisationen internationellt. För att lyckas i rollen ser vi att det är viktigt att du har ett eget driv, tar initiativ, har en analytisk förmåga och brinner för att lösa tekniska utmaningar.
Du blir en del av framtagningen av nya redskap, från koncept till lanserad produkt. Processen inkluderar mekanisk och hydraulisk konstruktion, beräkningar, simulering (t.ex FEM), verifiering i fält- och labbmiljö samt framställning av ritningsunderlag. Vidare ingår arbetsuppgifter som vidareutveckling, produktunderhåll och utredning av prioriterade kvalitetsärenden.
Rollen är tillsvidare med placering i Brännland, 15 km utanför Umeå och du kommer ha möjlighet att arbeta 2 dagar/vecka på distans.
Vad kan JOST Umeå erbjuda dig? Hos oss får du arbeta i en internationell miljö för ett världsledande företag. Våra medarbetare beskriver atmosfären hos oss som familjär med härlig stämning mellan kollegor, både inom och mellan avdelningar. Arbetsmässigt finns stor frihet under ansvar, korta beslutsvägar och stora möjligheter till att utvecklas.
Att arbeta hos oss innebär att vara en del av ett team med stark framåtanda, drivkraft och ambition – alltid med kundens bästa i fokus. Vi verkar för att våra kunder ska mötas av produkter med hög kvalitet och det är viktigt för oss att vara nytänkande inom branschen. Genom teknisk utveckling i framkant bidrar vi till framtidens jordbruk.
Som personalförmåner erbjuder vi bland annat flexibla arbetstider och arbetstidsförkortning då vi tycker det är viktigt att våra medarbetare ska kunna anpassa arbetet efter vad som passar i varje individs livssituation. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och massage på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom möjlighet till förmånscykel och privat sjukvårdsförsäkring.Publiceringsdatum2026-06-25Profil
Vi söker dig som är strukturerad, positiv, resultatorienterad och initiativtagande. Du besitter en nyfikenhet på att utveckla tekniken och dig själv, och du räds inte att prova nya metoder. Som person är du ansvarstagande och strävar mot att uppnå gemensamma mål.
Vi ser att du har en Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande, med några års arbetslivserfarenhet av produktutveckling inom relevant område. Du uttrycker du dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Tidigare erfarenhet av svetsade konstruktioner och beräkning/simulering (t.ex. FEM) är meriterande.
Inkludering i arbetslivet är en självklarhet för oss. Vi vill tillvarata de kvaliteter som en stor mångfald tillför och vi välkomnar därför sökanden av olika kön och bakgrund.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi bakgrundskontroller i samband med rekrytering samt tillämpar slumpvisa drogtester på vår arbetsplats.
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För mer information kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig chef Roger Nordgren på tfn: 073-866 71 50. Vi arbetar löpande med rekryteringsprocessen så ansök med CV och personligt brev så snart som möjligt men senast den 2026-08-07. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7971470-2071030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jost Umeå Aktiebolag
(org.nr 556081-0482), https://quicke.teamtailor.com
Östra Strandgatan 26B (visa karta
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903 33 UMEÅ Arbetsplats
Jost Umeå Jobbnummer
9979056