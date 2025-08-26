Maskinkonstruktör/Projektledare till Plamex
2025-08-26
Vill du kombinera din tekniska kreativitet med ett projektledaransvar i en och samma roll? Plamex söker nu en Maskinkonstruktör med projektledaransvar till vårt växande team, i en miljö där innovation och smarta lösningar står i centrum!
Om oss
Plamex är ett väletablerat teknikföretag som grundades 2008 och specialiserar sig på att automatisera tillverkande industri med robotlösningar från ABB robotics.
Vår affärsidé är att skapa smarta, flexibla, automationsmoduler som ger hög effektivitet och lönsamhet för våra kunder. Vi har en vision att göra automation enklare, mer tillgänglig och lönsam.
Plamex är en del av Pronect, en industrigrupp med över 7 000 kunder i Norden och Baltikum, som i sin tur ingår i familjeägda Liljedahl Group. Genom vårt starka hållbarhetsfokus bidrar vi till långsiktig utveckling för både kunder och samhälle.
Om rollen
Som Maskinkonstruktör med projektledaransvar hos Plamex är du med redan från offertstadiet och tar fram smarta mekaniklösningar inom maskin- och robotbaserad automation. Du driver egna projekt, ibland flera parallellt med fokus på både kunddialog och tekniskt genomförande. Samtidigt blir du en del av ett starkt och sammansvetsat team på fyra personer inom konstruktion och beredning, där samarbetet är nära och kunskapsutbytet stort.
Arbetet innebär:
Konstruktion i SolidWorks
Upplägg av projekt och ritningar som skickas vidare för tillverkning
Teknisk dialog med kund och leverantörer
Leverantörsval och beställning av komponenter
Framtagning av nya lösningar, internt och tillsammans med kund
Möjlighet till arbete på distans
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av mekanikkonstruktion, inom maskin och automationslösningar. Du är van att kommunicera både internt och externt och trivs i en roll där du får ta ansvar, fatta beslut och följa projekten från idé till färdig lösning.
Vi tror att du är:
Teknisk, strukturerad och lösningsfokuserad
Självständig men också trygg i att samarbeta med andra
Kommunikativ och trivs i kundkontakt, gärna extrovert
Nyfiken på utveckling, både din egen och företagets
Det här erbjuds du
Plamex har sitt kontor i Anderstorp, men vi erbjuder även möjlighet att arbeta på distans. Här får du en flexibel arbetstid och stort utrymme för egna initiativ. Du blir en nyckelperson i ett växande företag där du kan påverka både din roll och företagets framtida utveckling samtidigt som du får tryggheten i att vara en del av en stark koncern med spännande karriärmöjligheter framåt.
Rekryteringsinformation
Låter det här som en roll för dig? Då vill vi gärna höra från dig! I denna rekrytering samarbetar Plamex med Purple Rekrytering & Interim. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anela Drndo, Purple Rekrytering & Interim 0737- 01 94 53 | anela@purplerekrytering.se
