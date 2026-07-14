Maskinist sökes till Borås!
Prowork Göteborg AB / Maskinförarjobb / Borås Visa alla maskinförarjobb i Borås
2026-07-14
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Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013 och är verksamma inom Bygg & Anläggning, Industri och Fastighet varifrån vi har gedigen erfarenhet. Vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt personal på rätt plats! Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Anläggningsmaskinist sökes till Borås
Nu söker vi anläggningsmaskinister för ett uppdrag i Borås med omnejd. Vi söker dig som har erfarenhet av att köra entreprenadmaskiner och som trivs med ett varierande arbete inom mark och anläggning.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som anläggningsmaskinist arbetar du i olika typer av mark- och anläggningsprojekt. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på projekt och kan exempelvis innebära körning av grävmaskin, hjullastare, dumper eller andra entreprenadmaskiner. Du kan även komma att hjälpa till med andra arbetsuppgifter ute i projekten vid behov.
Vi söker både dig som har lång erfarenhet och dig som är tidigare i din karriär men har rätt utbildning, behörigheter och vilja att utvecklas.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att köra entreprenadmaskiner
Är ansvarstagande, arbetsvillig och säkerhetsmedveten
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Är flexibel och kan hjälpa till där det behövs
Har relevanta maskinförarbevis eller utbildningsintyg
Har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet från markarbete, väg, VA, schakt eller finplanering.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
503 00 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Talent Acquistion Manager
Signe Järnö signe.jarno@prowork.se Jobbnummer
10002939