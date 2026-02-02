Maskiningenjör/Projektledare till Yara
MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Köping Visa alla maskiningenjörsjobb i Köping
2026-02-02
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB i Köping
, Kungsör
, Surahammar
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Maskiningenjör / Projektledare till vår kund inom processindustrin
• -----------------------------
Vi söker en maskiningenjör/projektledare till vår kunds underhållsorganisation. Uppdraget passar dig som vill arbeta i en teknikintensiv verksamhet i framkant och som vill leda projekt som bidrar till ökad driftsäkerhet, modernisering och teknisk utveckling i en avancerad processanläggning.
Om rollen
Du blir en del av kundens team för Teknisk Service. Rollen är bred och varierad med ansvar för att driva projekt från förprojektering till installation och driftsättning. Arbetsuppgifterna genomförs både ute i fält och vid skrivbordet, vilket skapar en god balans mellan ingenjörsmässigt analysarbete och praktisk problemlösning.
Anläggningarna innehåller bland annat:* Roterande och statisk utrustning* Pumpar, kompressorer och turbiner* Rörsystem, lagringstankar och tryckkärl* Värmeväxlare, torkar och annan avancerad processutrustning
Du kommer att vara en nyckelperson i det fortsatta utvecklingsarbetet för att öka driftsäkerhet och effektivitet i produktionen.
Exempel på arbetsuppgifter
• Leda och genomföra underhålls-, förbättrings- och förnyelseprojekt* Säkerställa projektgenomförande avseende tidplan, kvalitet och kostnad* Genomföra felsökning, rotorsaksanalyser samt stödja verkstaden i tekniska frågor* Kvalitetssäkra arbetsmiljö, riskanalyser samt uppföljning av entreprenörer i fält
• Upphandlingar och leverantörskontakter i samarbete med inköpsfunktioner
• Samarbeta med kundens globala ingenjörsresurser vid större eller komplexa projekt
• Bidra aktivt i arbetet med ständiga förbättringar av metoder och processer
Kunden erbjuder
• En roll med stort eget ansvar och tydliga utvecklingsmöjligheter* En varierad vardag med både strategiska och operativa inslag* Tillgång till bred kompetens och stark gemenskap i organisationen* En verksamhet under tillväxt, med planerade investeringar och spännande projektportfölj
• En kultur där säkerhet och hållbarhet alltid står högst i prioritetPubliceringsdatum2026-02-02Profil
• Ingenjör inom maskinteknik eller motsvarande kompetens* Erfarenhet från industriellt underhåll eller projektledning* Svenska och engelska i tal och skrift* Systemvana och förmåga att snabbt lära nya verktyg
Meriterande:
• Erfarenhet av processindustri
• Projektledarerfarenhet
• Kunskap om SAP-PM och/eller AutoCAD
Personliga egenskaper värderas högt. Kunden söker en säkerhetsmedveten och ansvarstagande lagspelare med förmåga att strukturera, prioritera och samarbeta med många kontaktytor.
Om underhållsorganisationen
Kundens underhållsteam består av cirka 20 medarbetare med både djup och bred kompetens. Gruppen präglas av laganda, kunskapsdelning och vilja att bidra till en modern och konkurrenskraftig anläggning. Här erbjuds du både utmaningar och möjligheten att själv forma din utveckling i takt med organisationens fortsatta resa.
Om anställningen
Till en början kommer du att vara anställd som konsult hos MiJob men arbeta ute hos Yara med ambitionen att övergå i en anställning hos Yara.
Intresserad?
Välkommen med din ansökan. Vi berättar gärna mer om tjänsten och kunden vid en personlig kontakt.Felix@mijob.se
0720770263 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556740-9403), https://www.yara.se/ Arbetsplats
Yara AB Kontakt
Felix Wall felix@mijob.se Jobbnummer
9718770