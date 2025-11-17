Maskinförare till våra returpunkter (vikariat)
Nodra AB / Renhållningsjobb / Norrköping Visa alla renhållningsjobb i Norrköping
2025-11-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nodra AB i Norrköping
Älska vardagen. Jobba för framtiden.
Vi på Nodra vill att våra kunder ska ha en bra vardag. Vi ser till att de har ett stabilt bredband, rent vatten i kranen, att avloppsvattnet renas och att avfallet tas om hand.
När du jobbar på Nodra är du en av de som ser till att Norrköping verkligen fungerar, lever och växer. För att kunna göra det är det viktigt att vi som arbetar här mår bra, trivs och utvecklas i vår egen vardag. Gemensamt bidrar vi till ett smart och hållbart samhälle. Idag och i framtiden.
Vi söker en Maskinförare till Returpunkt Norrköping i Fiskeby för ett vikariat med start så snart som möjligt. Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Arbetet som maskinförare innebär att tömma BM-containers in i större lastväxlarflak, att trycka ihop ris och grenar på avsedd plats, samt daglig tillsyn av fordonet. Även beställning av tömning av lastväxlarflak, samt öppning och stängning av hydrauliska tak på lastväxlarflaken ingår i tjänsten. I arbetsuppgifterna ingår även övrigt arbete på returpunkten, som att hjälpa kunder och att hålla anläggningen ren. Arbetet är förlagt såväl på vardagar som helger, enligt ett rullande schema.
Om dig
Vi söker dig som har C2-behörighet, samt B-körkort. Du har erfarenhet av arbete med side shift rotator, samt arbete i lastmaskin med gafflar och skopa. Som medarbetare på vår returpunkt är du Nodras ansikte utåt mot våra kunder, det är därför viktigt att du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har en vilja och förmåga att hjälpa andra och kan behålla lugnet och fokusera på rätt saker även om det händer mycket runt omkring. Du är initiativtagande och tar i saker som du ser behöver göras. För att kunna förstå och följa säkerhetsföreskrifter krävs det att du behärskar svenska i tal och skrift.
En bra vardag på jobbet
På Nodra arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Vi tror att en trevlig, öppen och hjälpsam atmosfär bidrar till ett gott resultat i arbetet. Vi satsar på friskvård och att göra saker tillsammans, både i jobbet och utanför. För oss är det självklart att jobbet ska ge goda förutsättningar till en bra balans i livet. Vi vill att alla ska känna att de har utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till att viktiga samhällsfunktioner fungerar och till en hållbar framtid.
Kontakt
Har du frågor om tjänsten kontakta tf gruppchef Niklas Zinderland, tfn. 011-15 35 51. Facklig information får du av Nina Broman Costa (Svenska Transportarbetareförbundet, avd 4) tfn. 010-480 31 43.
Ansök
Tjänsten är ett kortare vikariat med start så snart som möjligt. Vi ser gärna att du efter vikariatets slut kan arbeta extra vid behov under våren 2026.
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdagen är den 24 november. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nodra AB
(org.nr 556526-9445), https://www.nodra.se/ Jobbnummer
9608938