Maskinförare till Transport och service
2025-10-27
Tycker du om att se resultat av ditt arbete, både direkt och på sikt - och vill bidra till att Skellefteå fungerar varje dag? Då har du hittat rätt. Vi söker en maskinförare till transportenheten, där du får ett varierat jobb under året med stort ansvar och möjlighet att påverka din egen arbetsdag.
DIN ROLL
Som maskinförare ansvarar du för att underhålla, ploga och sköta gator, gång- och cykelvägar i centralorten. Det kan handla om sandning, plogning, sopning eller sandupptagning - beroende på säsong. Ibland innebär jobbet även arbete utanför maskinen.
Under barmarkssäsongen handlar arbetet om exempelvis reparation av plogskador, grävning och återställning efter vattenläckor samt andra underhållsarbeten.
Du blir en del av transportenheten, som består av cirka 40 medarbetare. I det dagliga arbetet samarbetar du tidvis nära med kollegor inom gata och park, ofta i mindre arbetslag eller i par. Beredskapstjänst med kvälls- och helgarbete kan förekomma, och du kan även komma att köra andra fordon inom verksamheten.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gillar att ta ansvar och ha struktur i ditt arbete. Du planerar din dag, håller ordning på detaljerna och ser till att det du påbörjat blir klart. Samtidigt behåller du lugnet och fokus även när tempot ökar eller något oväntat händer. Du samarbetar gärna med andra, delar erfarenheter och hittar praktiska lösningar som gör att arbetet flyter på under dagen.
Du uttrycker dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt, så att du kan kommunicera tydligt med kollegor, ta emot arbetsinstruktioner och dokumentera ditt arbete. Du använder också digitala verktyg i ditt dagliga arbete - till exempel för att rapportera tid, boka körningar eller följa körorder.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha B-körkort och förarbevis för hjullastare anläggning. Eftersom varje fordon har en egen kostnadsuppföljning är det viktigt att du kör och sköter maskinen med omsorg - både för säkerhetens och ekonomins skull.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete, som sandning, plogning, sopning eller sandupptagning, samt anläggningsarbete. Har du dessutom yrkesbevis för hjullastare anläggning, BE- eller CE-körkort, giltigt YKB, digitalt förarkort eller Arbete på väg, ser vi det som ett plus.
DIN NYA ARBETSPLATS
Transport och service är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi ansvarar för transporter, verkstad och centralförråd - och vårt gemensamma mål är att få hela kommunen att fungera smidigt. Här får du ett omväxlande arbete tillsammans med erfarna och hjälpsamma kollegor.
Arbetstiden är i grunden 07.00-16.00 med möjlighet till flex. Beredskap kan förekomma. Vi erbjuder generösa semestervillkor och goda möjligheter till återhämtning.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)och
se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)för
olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "620518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad
Enhetschef
Mikael Östlund 0910-73 50 00
9574683