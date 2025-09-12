Maskinförare till Sikfors
2025-09-12
Söker du en roll i ett härligt team där du får påverka och ta ansvar? Trivs du med att köra olika truckar i en industriell miljö? Då har vi jobbet för dig!
Vi på Stenvalls Trä satsar på ett nytt och toppmodernt sågverk till vår anläggning i Sikfors. Det är en spännande tid för vår verksamhet och vi söker engagerade medarbetare som vill komma med i vår arbetsgemenskap och bli en del av något stort.
OM ROLLEN
Vi har behov av förstärkning till teamet Rullande maskiner vid vår sågverksanläggning i Sikfors. Du kommer att bli vår nya förare av motviktstruck med varierande uppdrag på området. Som maskinförare hos oss kan du även komma att köra andra typer av truckar och fordon utifrån kompetens och lämplighet. Daglig säkerhetsöversyn och enklare maskinunderhåll ingår också i arbetsuppgifterna. Oavsett roll och funktion kommer ditt arbete att vara avgörande för en säker, effektiv och smidig produktion. Jobbet är roligt, omväxlande och utvecklande, samt stundvis krävande i ett högt arbetstempo. Du kommer att tillhöra ett trevligt gäng med andra drivna medarbetare.
Tjänsten är på heltid med arbetstider förlagda till måndag - fredag i 2-skift, där arbetstiderna alternerar mellan 06.00 - 15.00 eller 15.00 - 00.45.
VEM ÄR DU
Vi söker dig som tar dig an dina arbetsuppgifter med noggrannhet, engagemang och ansvar. Det är viktigt att du är en trygg och säker förare som värdesätter ordning och reda samt ser dig själv och andra som viktiga länkar i en kedja. Du har förmågan att se vad som behöver göras och hanterar det i samarbete med dina kollegor. Vi ser gärna att du är en kommunikativ och samarbetsvillig person som är mån om att göra ett bra jobb. I denna rekrytering är vi naturligtvis intresserade av dina yrkeskunskaper, men vi kommer också att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och din utvecklingspotential i företaget.
FÖR ATT KUNNA FUNGERA I ROLLEN VILL VI ATT DU
Kan uppvisa styrkt erfarenhet med god truckvana från liknande roll
Har möjlighet att arbeta intermittent två-skift
Förstår och talar svenska
Innehar B-körkort
FÖR ROLLEN ÄR DET STARKT MERITERANDE MED
Utbildning mot anläggning eller industri
Andra truckbehörigheter
VI ERBJUDER DIG
En stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Du ges möjlighet att vara en del av ett framgångsrikt och växande företag med en stark lokal förankring. Som anställd vid Stenvalls Trä får du även del av generös friskvårdsersättning och rabatter på olika varor och tjänster inom koncernen.
ANSÖKAN
I denna rekrytering använder vi oss av några inledande frågor, för att få veta mer om dig och dina förutsättningar att passa in i rollen. För att besvara dessa samt för att ladda upp ditt CV och personliga brev klicka på "Ansök här". Vi tar emot ansökningar fram till 1 juni men intervjuer kan komma att hållas löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
TILLTRÄDE
Enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team i Sikfors!
Vi är ett genuint familjeföretag som startades som ett snickeri i Sikfors i Norrbotten 1947. En by omgiven av skog, en skog som vi brukat och förädlat sedan dess. Det är ingen överdrift att säga att vi är hemma i skogen och att vi verkligen brinner för vår hembygd.
Det är kanske därför vi allt sedan starten alltid jobbat för att nyttja den skog vi tar i anspråk så ansvarsfullt som möjligt. Utnyttja alla delar. Optimera uttaget. Därför förädlar vi även klentimmer där andra gör flis av de stockarna. Vi tänkte också cirkulärt och resurseffektivt långt innan vi visste vad hållbarhet var.
För oss är det självklart att återinvestera våra vinster i att utveckla vår verksamhet och indirekt vara en motor för näringslivet i landsbygden. De senaste åren har vi återinvesterat inte mindre än en miljard i ny teknik och förbättrad verksamhet.
I dag är vi 562 anställda på 22 verksamhetsorter som omsätter 2,3 miljarder.
Vi har utvecklats till en koncern, från sågkedja till butikskedja. Idag äger Stenvalls 12 XL-BYGG-butiker. I koncernen har vi också utvecklat flera andra bolag inom olika specialområden, bland annat Kallax Flyg och Genesis IT. En utvecklingsresa som vi bara börjat. För entreprenörskapet är vår livsnerv, att hela tiden utvecklas och bli bättre.
