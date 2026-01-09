Maskinförare till Ragn-Sells
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinförarjobb / Vara Visa alla maskinförarjobb i Vara
2026-01-09
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Vara
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och känner att du vill ha ett långsiktigt extrajobb vid sidan av? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Hos Ragn-Sells finns möjlighet att göra skillnad och växa tillsammans med kompetenta kollegor. Företaget bidrar till både samhälle och miljö och är en ledande aktör inom branschen.
Som maskinförare hos Ragn-Sells arbetar du främst med att ta emot, kontrollera och bearbeta material enligt anläggningens rutiner. Du lastar även ut material och ser till att flödet fungerar som det ska. Utöver själva maskinkörningen ansvarar du för dagligt underhåll och enklare service på maskiner och utrustning.
Arbetet utförs på anläggningar i Vara och Lidköping. Du kör främst hjullastare och grävmaskin.
Arbetspassen är vanligtvis förlagda på dagtid, måndag till fredag, och du arbetar extra vid behov.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet av att köra hjullastare och känner dig trygg i rollen, även om du ännu inte har många års vana. Du arbetar med gott omdöme, tar ansvar och använder sunt förnuft i det dagliga arbetet. Du behärskar svenska väl och kan följa instruktioner och kommunicera tydligt. För att kunna ta dig mellan anläggningarna behöver du ha B-körkort.
Krav för tjänsten:
• B-körkort
• Körkort för hjullastare och grävmaskin
• Svenska i tal och skrift
• Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Det är meriterande med CE-körkort.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Turbingatan 14 (visa karta
)
534 50 VARA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9676924