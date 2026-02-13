Maskinförare till kommande uppdrag
Prowork Bemanning AB / Maskinförarjobb / Stockholm Visa alla maskinförarjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu erfarna och engagerade maskinförare till flera kommande uppdrag hos våra kunder. Uppdragen varierar i längd och omfattning och kan finnas på olika orter. Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som maskinförare kommer du att arbeta med olika typer av entreprenadmaskiner, exempelvis grävmaskin, hjullastare eller dumper. Arbetet kan omfatta mark- och anläggningsarbeten, schakt, lastning samt övriga vanligt förekommande uppgifter inom entreprenad.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som maskinförare
Innehar giltigt förarbevis/maskinförarutbildning
Är ansvarstagande, noggrann och säkerhetsmedveten
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder:
Möjlighet till varierande och intressanta uppdrag
Konkurrenskraftiga villkor
Ett tryggt samarbete med en seriös arbetsgivare
Möjlighet till längre uppdrag för rätt person
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag så kontaktar vi dig inför kommande uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9741628