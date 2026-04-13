Maskinförare till kalkproduktion
Vi söker säsongspersonal - vill du bli en del av vårt team inom kalkproduktion?
Biototal Norden AB arbetar för att utveckla ekonomiska värden och miljönytta ur resurser som andra anser förbrukade. Genom att återanvända, återvinna och förädla material för att sedan föra tillbaka dem till kretsloppet bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Biototal arbetar nära både producenter och konsumenter av restprodukter. Vi förädlar produkter från bland annat kommuner, biogasanläggningar och processindustrier och återför dem till kretsloppet i form av gödselmedel och jordförbättringsprodukter. Huvudkontoret ligger i Vreta Kloster utanför Linköping. Vår verksamhet bedrivs i mellersta och södra Sverige.
Om uppdraget
Inför säsongen 2026 söker vi en maskinförare som vill stärka vårt befintliga team inom produktion av våra kalkprodukter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att köra hjullastare och sålla fram mesakalk vid våra anläggningar. Arbetet innebär resor och under vissa perioder kan även övernattningar förekomma under säsongen. Du rapporterar till Produktledare Mitt.
Vi erbjuder en flexibel anställningsform med möjlighet till säsongsanställning eller uppdrag via F-skatt som underentreprenör under säsongen. Tillträde sker enligt överenskommelse med start i april/maj fram till september, med möjlighet till förlängning.Profil
Vi söker dig som har B-körkort och C2-kort med god vana av maskiner. Arbetet utgår från Aspa Bruk (Olshammar). Det är meriterande om du har erfarenhet av maskinentreprenad eller vana av att hantera större maskiner samt har behörighet för grävmaskin.
För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta i ett företag i tillväxt, där du får ta ansvar och arbeta självständigt, men också vara en del av ett mindre team där man hjälps åt. Som person ser vi gärna att du är ansvarstagande, flexibel och att du har en positiv inställning och attityd.Så ansöker du
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Sofie Wancke, Produktionsledare Mitt.
Telefonnummer: 070-341 08 87.
Skicka din ansökan där du kort beskriver varför du är rätt för tjänsten samt ett CV till: sofie.wancke@biototal.se
Urval sker löpande. Sök senast den 17/5 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: sofie.wancke@biototal.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinförare Olshammar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Biototal Norden AB
(org.nr 556801-0325), https://www.biototalgroup.se/maskinforare Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aspa, Olshammar Kontakt
Produktionsledare MITT
Sofie Wancke sofie.wancke@biototal.se Jobbnummer
9852059