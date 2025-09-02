Maskinförare till Cronimet
2025-09-02
Maskinförare till Cronimet Norr AB i Piteå - Bli en del av vårt engagerade team inom hållbar återvinning.
Om företaget
Cronimet Norr AB, grundat 2005, är en lokal del av den internationella Cronimet koncernen.Vi arbetar med metallåtervinning och är en snabbt växande aktör som ständigt utvecklas med stort fokus på hållbarhet och miljömedvetenhet. Våra kunder sträcker sig från privatpersoner till större industrier och verkstäder, vilket ger ett varierat och givande arbete för våra medarbetare. Förutom vårt kontor och återvinningscenter i Piteå finns vi i Cronimet Norr - gruppen även etablerade i Luleå, Kalix, Skellefteå och Umeå.Med en omsättning på cirka 160 miljoner kronor och cirka 20 dedikerade anställda inom Cronimet Norr - gruppen, är vi ett familjärt företag med stora resurser i ryggen. Mycket tack vare våra svenska huvudägare Cronimet Fagersta AB och delägaren Lantz Järn & Metall. Tillsammans skapar vi en trygg arbetsmiljö och arbetar med kontinuerlig förbättring och utveckling inom vår bransch.
Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad maskinförare som vill bli en del av vårt team i Piteå! Detta är ett bemanningsuppdrag via OnePartnerGroup, där du initialt anställs som konsult med sikte på en framtida tillsvidareanställning hos Cronimet. Hos oss får du chansen att arbeta nära platsansvarig och bidra till vår strävan att göra metallåtervinning till en både effektiv och hållbar process.Arbetsplatsen har två anställda.
Arbetsuppgifter
Som maskinförare hos Cronimet kommer du att ha en viktig roll i vårt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
Lastning och lossning material med lastmaskin och materialhanterare.
Sortering av metaller med maskin.
Gårdslogistik.
Enklare manuell bearbetning av material. Exempelvis genom gasskärning vid behov.
Enklare service och underhåll av våra maskiner.
Kontakt med våra kunder och säkerställa att de får bästa möjliga service.
Som en del av rollen ingår också att hjälpa till i kundmottagningen, där du kommer att vara vårt ansikte utåt.
Arbetstider
Arbetet utförs måndag till fredag med arbetstiderna 07.00-16.00, vilket ger dig goda möjligheter till en balans mellan arbete och fritid.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att köra maskiner och trivs i en självgående roll där du kan ta egna initiativ.
Har grundläggande färdigheter inom enklare reparationsjobb.
Är prestigelös, noggrann och flexibel med ett tydligt kundfokus.
Trivs med att arbeta både självständigt och som en del av ett team och har en social och engagerad inställning.
Erfarenhet av kundkontakt är meriterande, och vi värdesätter även din förmåga att anpassa dig efter våra kunders behov.
Vad vi erbjuder
Som anställd hos OnePartnerGroup, och senare hos Cronimet, kan du känna dig trygg med att vi erbjuder kollektivavtal, försäkringar, pensionsavsättningar och avtalsenlig semester. Vi är måna om att våra medarbetare ska trivas och utvecklas i sina roller, och vi arbetar kontinuerligt för att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö.Sista ansökningsdag är tisdag 16 september. Intervjuer och urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Ta chansen att bli en del av vår växande verksamhet inom hållbar metallåtervinning och skicka in din ansökan idag!
