Maskinförare till Boliden Aitik

Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vi söker nu Maskinförare till Lastning i Aitik, Boliden
Din roll
Som maskinförare kommer du vara en del av ett större sammanhang och jobba med att bryta malm och gråberg. I rollen kommer du spendera dina dagar med berghantering i form av lastning. Uppdraget utförs både individuellt och tillsammans med dina närmaste kollegor i skiftlaget samt i samarbete med övriga avdelningar inom produktionen.
Placeringen av tjänsten är vårt dagbrott Aitik och arbetstiden är förlagt enligt skriftformen K3 - vilket innebär förmiddag, eftermiddag, ledigvecka, natt, ledigvecka.
Dina arbetsuppgifter:
Lasta material från grävmaskin till bergtruck.
Säkerställa att produktionen uppfyller kvalitetskrav och tidsramar.
Följa säkerhetsföreskrifter och bidra till en säker arbetsmiljö
Ditt bidrag:
Vi söker dig som har förmågan att vara flexibel och tar ansvar i alla arbetsmoment, där säkerhet alltid står i centrum. Du har ett metodiskt och noggrant arbetssätt. Vidare är det av stor vikt att du kommunicerar effektivt och tydligt samt trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Aitik är ledande i den autonoma processen och rollen som maskinförare kommer att utvecklas - vi söker dig som är nyfiken och intresserad av att följa med oss i den utveckling vi står inför.
För att vara kvalificerad för rollen har du...
Gymnasieutbildning
Tidigare erfarenhet av tunga maskiner, gärna hjullastare/grävmaskin
Kommunikationsförmåga på svenska och engelska
B-körkort (i minst tre år)
Det är meriterande om du har erfarenhet av att hantera flera olika maskiner exempelvis grävmaskiner, hjullastare, bandtraktorer och truckar.
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Joel Elimä, +4670-200 27 52, Joel.Elima@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Amanda Johansson, Amanda.2.johansson@boliden.com
Facklig information får du av IF Metall metall.aitik@boliden.com
Sista dag att ansöka är Söndag 15 februari.
Skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
