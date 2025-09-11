Maskinförare sökes till Äskya
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Älmhult
2025-09-11
Är du en erfaren hjullastarförare som brinner för att hantera tunga maskiner och bidra till smidiga arbetsflöden? Då kan detta vara den perfekta möjligheten för dig! Vi söker nu en erfaren hjullastare till SSAM med omgående start.
Nu söker vi en hjullastarförare avfallsanläggningen i Älmhult ( Äskya). Du kommer att ansvara över återvinningen och materialet på avfallsanläggningen. Dina uppgifter blir främst att köra hjullastare och hantera godset på anläggningen, och även arbeta med att lasta och lossa gods. Du kommer arbeta med återvinning av allt från glas till papper och plast. Du behöver arbeta med ett högt miljö och säkerhetstänk. Det kan förekomma arbete med farligt avfall och massor.
Arbetet kräver väldigt mycket ansvar och självständigt arbete, du bör ha god förmåga att hålla många bollar i luften och ha ett sinne för noggrannhet. Du kommer dagligen att arbeta med att köra en hjullastare, vi ser gärna att du har erfarenhet av det sedan tidigare. Det är ett krav att du har ADR för tjänsten.
DETTA SÖKER VI
Du är en person som trivs med att arbeta ute och trivs med att samarbeta med andra. Denna roll passar dig som besitter en hög arbetsmoral och en väldig noggrannhet. Du ska ha ett glatt kundbemötande och en bra inställning. Du ska vara ordentlig, ansvarstagande och kunna arbeta självständigt. Du är van vid att ta egna initiativ och drivs av att ha många bollar i luften! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du tror att du har de kvalifikationer och egenskaper vi söker, ser vi fram emot att få din ansökan. Tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag!
Varmt välkommen med din ansökan.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sanja Causevic vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9504957